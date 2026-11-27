Martín Távara sorprendió a propios y extraños al dejar Sporting Cristal para continuar en Petro de Luanda de Angola . De esta manera, el volante de 27 años tendrá su primera experiencia en el exterior.

Sin embargo, todos se vieron sorprendidos de que Távara haya decidido elegir a un club exótico como el Petro de Luanda de Angola. No obstante, el propio Martín confesó las razones que lo llevaron a escoger este club.

En diálogo con 'Fútbol como cancha', el mediocampista señaló lo siguiente: " Me han propuesto muchas cosas que me benefician a mí y a mi familia , fue la propuesta que más me convenció. Tenía la espina de irme a jugar al extranjero. Acepté irme a Angola por los jugadores sudamericanos del plantel y el idioma".

Luego, el exjugador de Sporting Cristal reveló que no pesó el tema económico, sino que a él le gusta mucho la Liga de Campeones de África y que le parece bastante bueno el nivel del torneo local.

Petro de Luanda presentó a Martín Távara como su nuevo futbolista

"No ha pesado mucho lo económico, la Liga de Campeones de África me emociona bastante. El nivel de la liga local también es muy bueno, no todos tienen la posibilidad de jugar un campeonato internacional así", añadió.

Además, confesó cuál fue el partido por el que el cuadro de Angola decidió apostar por él: "El partido contra Alianza Lima en los playoffs del año pasado fue el mejor de mi carrera y eso lo vieron desde mi nuevo club. Hasta a mí me sorprendió ese encuentro, salió un Martín que nadie lo tenía y eso llamó la atención de varios equipos".

Finalmente, aseveró que en Sudamérica no iba a conseguir lo que le han propuesto en Angola: "Hoy en día soy el soporte de mi familia, tanto de mis padres como de mis hermanos. Tengo dos hijas que están en mi espalda y en Sudamérica no iba a conseguir lo que estoy consiguiendo en Angola".