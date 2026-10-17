Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Torneo Clausura 2026: hora, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partido clave de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos batallarán a lo largo de los 90 minutos en busca de los tres puntos este domingo 18 de octubre a partir de las 11.00 am. horas locales con la transmisión de L1 MAX.

Sporting Cristal afrontará un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Comerciantes Unidos por la fecha 12, en un encuentro que promete emociones en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes buscarán aprovechar su condición de local para imponer su propuesta ofensiva y sumar tres puntos importantes en la recta decisiva del campeonato, donde cada resultado puede marcar diferencias en la lucha por los objetivos de la temporada.

El equipo rimense llega fortalecido tras vencer por 1-0 a UTC en Cajamarca, resultado que le permitió colocarse en la cima del Clausura con 22 puntos, junto con otros equipos que también pelean por el primer lugar. Con cuatro victorias consecutivas en el certamen, Sporting Cristal intentará prolongar su buen momento y aprovechar el respaldo de su hinchada. La expectativa estará puesta en su capacidad para mantener la intensidad ofensiva y la solidez que ha mostrado en sus últimas presentaciones.

Por su parte, Comerciantes Unidos llega tras empatar 1-1 ante Juan Pablo II y necesita sumar para alejarse de la zona comprometida de la Tabla Acumulada. El conjunto de Cutervo buscará complicar a los celestes con un planteamiento ordenado y aprovechar cualquier oportunidad para dar el golpe en Lima. Así, los 90 minutos en el Alberto Gallardo serán determinantes para dos equipos con objetivos distintos: Cristal quiere seguir en la pelea por el título del Clausura, mientras que las 'Águilas Cutervinas' necesitan puntos para afrontar con mayor tranquilidad el tramo final de la temporada.

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos jugarán en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

El partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se juega este domingo 18 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. El elenco celeste saldrá al campo a respetar su localía ante un elenco cutervino que está con la necesidad de robar unidades para alejarse del infierno del descenso.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

Este choque entre celestes y cutervinos inicia a partir de las 11.00 am. horas locales (4.00 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 am.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 am.

Venezuela, Bolivia: 12.00 m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 1.00 pm.

España: 6.00 pm.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se verá por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlos en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: composición LR/ChatGPT

Posible alineación de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Leandro Sosa, Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González y Michael Hoyos.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova, Rojas, Fuentes, Rodríguez, Alexis Cossio, Alexis Arias, Rodríguez A., Parodi, Olivares, Matías Sen y Rodrigo Vilca.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria en casa ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE COMERCIANTES UNIDOS Betsson 1.25 5.55 10.00 Betano 1.30 5.90 11.75 Bet365 1.25 5.25 11.00 1XBet 1.26 5.55 9.40 Doradobet 1.27 5.75 11.00

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: últimos 5 resultados