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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos y dónde ver la Liga 1 2026?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continúa. La fecha 12 comenzó y se viene uno de los partidos más importantes del fin de semana: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos. El cuadro de Roberto Mosquera se prepara para retomar la cima del campeonato y para ello debe derrotar al conjunto de Cutervo, por lo que te brindamos la fecha, hora y canal de transmisión para que no te pierdas el encuentro.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?
Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan el domingo 18 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo de Lima. Esto de acuerdo a la programación oficial publicada por la Liga de Fútbol Profesional a través de sus redes sociales. Ante cualquier cambio, te lo informaremos de inmediato en el diario Líbero.
Sporting Cristal quiere recuperar la punta del Clausura.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?
Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.
Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 1.00 p. m.
México y Honduras: 10.00 a. m.
Estados Unidos: 12.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 9.00 a. m. (Los Ángeles)
España: 6.00 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?
El partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos será transmitido EN VIVO a través de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar TV, DSPORTS, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, podrás ver el encuentro totalmente online vía L1 Play, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz, si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.
- Brasil: Canal Gol Brazil
- Canadá: Fanatiz Canada
- Internacional: Fanatiz y Liga 1 MAX
- Puerto Rico: Fanatiz
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones
- Sporting Cristal: Enríquez, Lutiger, Araujo, Cris Silva, Álvarez, Sosa, Yotún, Hoyos, González, Iberico, Castro.
- Comerciantes Unidos: Charun, Rodríguez, Lino, Fuentes, Arias, Carpio, Parodi, Gamero, Sen, Pérez, Sánchez.
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