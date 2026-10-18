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¡Aparecieron los goleadores! Iberico y Barcos anotaron y Cristal vence 3-1 a Comerciantes

Aparecieron los goleadores. Luis Iberico y Hernán Barcos le están dando los tres puntos a Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Goles de Luis Iberico y Hernán Barcos en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
Goles de Luis Iberico y Hernán Barcos en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Composición Líbero/L1 Max
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Luis Iberico y Hernán Barcos, en solo siete minutos, han dejado prácticamente sin chances a Comerciantes Unidos y le están devolviendo el liderato a Sporting Cristal.

Josuee Herrera puso el 1-1 de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos

PUEDES VER: ¡Silenció el Gallardo! Gol de Josuee Herrera para el 1-1 de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos

Gol de Luis Iberico

Gol de Hernán Barcos

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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