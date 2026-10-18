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¡Aparecieron los goleadores! Iberico y Barcos anotaron y Cristal vence 3-1 a Comerciantes
Aparecieron los goleadores. Luis Iberico y Hernán Barcos le están dando los tres puntos a Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Luis Iberico y Hernán Barcos, en solo siete minutos, han dejado prácticamente sin chances a Comerciantes Unidos y le están devolviendo el liderato a Sporting Cristal.
PUEDES VER: ¡Silenció el Gallardo! Gol de Josuee Herrera para el 1-1 de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos
Gol de Luis Iberico
Gol de Hernán Barcos
¡Vamos al Circo!
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