¡Silenció el Gallardo! Gol de Josuee Herrera para el 1-1 de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos

¡Comerciantes Unidos sorprendió en el Estadio Alberto Gallardo! Las Águilas Cutervinas pusieron el 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 12 del Torneo Clausura. El recién ingresado Josuee Herrera marcó el tanto de la igualdad para la visita en un partido con grandes emociones desde el primer minuto de juego.

Gol de Josuee Herrera para el 1-1 de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos

A los 55 minutos del partido, la visita logró contener un ataque de los cerveceros y se mandó con todo al contragolpe. Rodrigo Vilca condujo el balón y filtró un pase magistral para dejar solo de cara al arco a Herrera, quien venció a Diego Henríguez en el mano a mano y celebró su gol con su novia que lo alentaba desde una de las tribunas.

Lamentablemente, la alegría duraría poco para los dirigidos por ‘Chehe’ Hernández, pues apenas 10 minutos después, Luis Ibérico marcaría el 2-1 a favor de los cerveceros y el segundo gol en su cuenta personal. Finalmente, el ‘Pirata’ Hernán Barcos se haría presente en el marcador a los 71 minutos para ampliar la ventaja de Sporting Cristal.

Comerciantes Unidos vuelve a descontar

Vale precisar que a los 83 minutos, el delantero y capitán de Comerciantes Unidos, Matías Sen, anotó de penal el 3-2 ante Sporting Cristal, generando incertidumbre y preocupación entre la hinchada celeste, que a falta de pocos minutos para el final del compromiso, podría dejar escapar dos valiosos puntos, en caso de que las ‘Águilas’ logren la hazaña y marquen el tercero.

Al cierre de esta nota, Sporting Cristal estaría sumando 25 puntos y compartiría la punta del Torneo Clausura junto a Sport Huancayo. Por su parte, Comerciantes Unidos prolongaría a 6 el número de partidos que lleva sin conocer de victorias.