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¡Zapatazo! Luis Iberico sacó un fuerte disparo para el 1-0 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

El jugador de 28 años sacó un potente disparo y desató el grito de gol en el estadio Alberto Gallardo, adelantando a los rimenses, que quieren seguir como líderes.

Antonio Vidal
Gol de Luis Iberico para el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
Gol de Luis Iberico para el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | L1 Max
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Luis Iberico encontró un rebote cerca del borde del área y no dudó en sacar un potente disparo que venció al portero Matías Córdova.

Gol de Luis Iberico

Gol de Luis Iberico

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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