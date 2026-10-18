- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Comerciantes
- Universitario vs A. Atlético
- Real Madrid vs Sevilla
- Tabla Clausura
- Acumulado
- U vs IDV
- Alianza vs Rebaza Acosta
- Copa Perú
0
¡Zapatazo! Luis Iberico sacó un fuerte disparo para el 1-0 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
El jugador de 28 años sacó un potente disparo y desató el grito de gol en el estadio Alberto Gallardo, adelantando a los rimenses, que quieren seguir como líderes.
Gol de Luis Iberico para el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | L1 Max
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
Luis Iberico encontró un rebote cerca del borde del área y no dudó en sacar un potente disparo que venció al portero Matías Córdova.
Gol de Luis Iberico
Lo más visto
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
Comprar
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
Comprar
PRECIOS/ 21.90