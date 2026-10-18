Pablo Guede minimizó declaraciones de Franco Velazco tras triunfo de Alianza Lima: "No sé quién es"

Alianza Lima consiguió una importante victoria en condición de local al vencer por 3-1 a su similar de Atlético Grau. Los blanquiazules aprovecharon la reciente caída de Deportivo Garcilaso para meterse nuevamente a la pelea por el Torneo Clausura. No obstante, la noche en Matute dejó otro episodio fuera de cancha. Pablo Guede, DT de los íntimos, respondió a las declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario, quien lo había cuestionado por los clásicos perdidos.

Pablo Guede minimizó declaraciones de Franco Velazco tras triunfo de Alianza Lima

En conferencia de prensa, el estratega de Alianza Lima minimizó lo dicho por el titular crema y aseguró que ni siquiera lo conoce ni sabe cuál es su función en la institución merengue. En ese sentido, cuestionó que se ponga a hablar de los técnicos rivales y le recordó que su gestión ha destituido a varios entrenadores pese a haber ganado los dos clásicos del 2026.

"No sé, ¿el administrador qué hace?, ¿administra?, no tengo ni idea quién es, ¿habla de fútbol?, pregunto, no sé. ¿Es administrador y habla de fútbol?, ¿pero tiene algún peso en el fútbol?, no tengo ni idea quién es. Que administre, es importante eso”, dijo.

“Si yo perdí dos clásicos y estoy en el cargo, él ganó dos y echó cuatro entrenadores, habla por sí solo. Pero que siga administrando, que lo está haciendo bien. No sé quién es. No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores rivales, debe querer notoriedad. No sé quién es", añadió.

Pablo Guede no se guardó nada y respondió con todo a Franco Velazco

De esta manera, Pablo Guede no dejó pasar las declaraciones de Franco Velazco y le respondió con ironía, poniendo sobre la mesa los resultados de Universitario en los clásicos y la salida de varios entrenadores durante su gestión. Así, el técnico de Alianza Lima encendió la polémica con una indirecta que promete generar repercusiones en tienda crema, en una rivalidad que sigue sumando capítulos incluso fuera del terreno de juego.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Pablo Guede?

Como se recuerda, tras culminar la fecha 11 del Clausura, Franco Velazco cuestionó a Pablo Guede por solidarizarse con Miguel Rondelli respecto a las polémicas arbitrales que se dieron en el empate entre Universitario y Melgar. El administrador merengue aprovechó para recordarle al argentino los clásicos que perdió en el año.

"Yo ya quisiera tener a un técnico que en todos los partidos de altura y que juegue de visitante, juegue al término del primer tiempo 11 contra 10. Yo ya quisiera tener un técnico que pierde dos clásicos y se mantenga en el puesto. Pero en la ‘U’ pensamos diferente, claramente”, cuestionó.