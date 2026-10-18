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Gerente deportivo de Alianza Lima rotundo sobre arbitraje en Liga 1: "Hemos perdido muchos puntos"

Franco Navarro Jr. volvió a pronunciarse sobre el arbitraje de la Liga 1 tras la victoria de Alianza Lima ante Atlético Grau.

Antonio Vidal
Gerente deportivo de Alianza Lima rotundo sobre arbitraje en Liga 1
Gerente deportivo de Alianza Lima rotundo sobre arbitraje en Liga 1 | Composición Líbero/ Satélite
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Franco Navarro Jr, gerente deportivo, se pronunció sobre el arbitraje de la Liga 1 tras la victoria de Alianza Lima por 3-1 ante Atlético Grau, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El directivo blanquiazul volvió a expresar su preocupación por las decisiones arbitrales que, según considera, han perjudicado a su equipo durante la temporada, y pidió que los clubes se involucren en la búsqueda de soluciones para mejorar el sistema.

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Franco Navarro rotundo sobre arbitraje en Liga 1

"Pero hay que ser responsables de nuestras palabras porque, si hay algo que no funciona, estamos todos de acuerdo y hay que empujar para que funcione, porque eso nos va a favorecer a todos los clubes: es el tema del arbitraje", manifestó Navarro Jr, en conversación con los medios.

El directivo también reconoció que existe incomodidad por los puntos que Alianza habría perdido debido a decisiones arbitrales. “Incomoda porque hemos perdido muchos puntos por el tema del arbitraje, y hoy día vuelvo a salir ganando porque el arbitraje en las chiquitas pasa desapercibido, pero hay jugadas que no se entienden. Pero bueno, hay que seguir, así es esto. El Clausura de Alianza: hay siete u ocho jugadas determinantes que nos han hecho tener menos puntos o menos goles” sostuvo, dejando en claro que las dudas sobre el desempeño de los jueces continúan siendo un tema de preocupación para el club.

Franco Navarro Jr. volvió hablar sobre el arbitraje de la Liga 1. Foto: Jax Latin Media

Franco Navarro Jr. volvió hablar sobre el arbitraje de la Liga 1. Foto: Jax Latin Media

En esa misma línea, Navarro Jr. consideró que los equipos del campeonato deben trabajar de manera conjunta para encontrar alternativas que permitan elevar el nivel del arbitraje peruano. Entre sus propuestas, mencionó una mayor capacitación para los jueces y la implementación de más cámaras, con el objetivo de mejorar la evaluación de las jugadas polémicas y evitar que las controversias se repitan cada temporada.

Finalmente, Navarro Jr. enfatizó que su institución no busca recibir un trato favorable, sino que los resultados reflejen lo ocurrido dentro del campo de juego. "Lo único que queremos nosotros, como siempre digo, no es que nos favorezcan; simplemente, queremos que lo que pasa en la cancha se traduzca en la tabla de posiciones, que creo que no ha pasado este año", sentenció.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el gerente deportivo se pronuncia sobre el tema arbitral de la Liga 1. La última vez lo hizo tras el partido ante Cusco FC.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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