Kevin Quevedo volvió al gol con Alianza Lima tras más de un año: ¿Cuándo había anotado por última vez?

Kevin Quevedo viene respondiendo con creces a la confianza de Pablo Guede tras varios meses de ausencia en Alianza Lima. Por segunda vez consecutiva, el ‘Pescadito’ fue titular en el cuadro blanquiazul y marcó el primer gol de la victoria por 3-1 sobre Atlético Grau en Matute, por la fecha 12 del Torneo Clausura. No obstante, además de la victoria, este tanto sirvió para que el atacante pusiera fin a una racha negativa de más de un año sin anotar.

Kevin Quevedo anotó con Alianza Lima tras más de un año

Tuvieron que pasar 391 días para que el habilidoso extremo de 29 años pudiera gritar nuevamente un gol con camiseta aliancista. A los 10 minutos del partido ante Atlético Grau, un centro de Fernando Gaibor fue redirigido por Federico Girotti, quien con un cabezazo dejó a Quevedo solo de cara al arco para empujar el balón y desatar la euforia en Matute, abriendo el marcador y poniendo fin a una larga sequía goleadora.

¿Cuándo había sido el último gol de Kevin Quevedo?

Antes de anotarle a los piuranos, el último gol de Kevin Quevedo se dio el pasado 21 de septiembre de 2025, en la goleada por 4-0 frente a Comerciantes Unidos en Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Quevedo se hizo presente en el marcador a los 58', tras previa jugada individual de Eryc Castillo y error en defensa de las 'Águilas Cutervinas'.

Su reciente gol ante Atlético Grau también fue el primero en el actual calendario, luego de una larga temporada en la que perdió continuidad y protagonismo. Ahora, el 'Pescadito' se perfila como una nueva alternativa en ofensiva para el esquema de Pablo Guede, que busca un rendimiento sostenido en ofensiva de cara a las últimas fechas del Clausura.

Números de Kevin Quevedo con Alianza Lima en la Liga 1 2026

En una temporada marcada por ausencias y falta de minutos, Kevin Quevedo lleva apenas cinco partidos disputados con Alianza Lima, entre Torneo Apertura y Clausura. Hasta el momento, el delantero registra un gol y cero asistencias, números que espera mejorar en lo que resta de la Liga 1 2026.