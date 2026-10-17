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¡Gritó todo Matute! Kevin Quevedo marcó el 1-0 de Alianza Lima sobre Atlético Grau

A los 10' del primer tiempo, Kevin Quevedo anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Kevin Quevedo anotó el 1-0 de Alianza Lima contra Atlético Grau
Kevin Quevedo anotó el 1-0 de Alianza Lima contra Atlético Grau | Composición: Líbero
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Alianza Lima recibe a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. El encuentro se mantenía igualado sin goles hasta el minuto 10, cuando Kevin Quevedo apareció para anotar el 1-0 y adelantar al conjunto blanquiazul.

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Kevin Quevedo anotó el 1-0 de Alianza Lima contra Atlético Grau por el Torneo Clausura

A los 10 minutos del primer tiempo, Quevedo aprovechó un preciso pase de cabeza de Federico Girotti para empujar el balón y establecer el 1-0 a favor de Alianza frente a Atlético Grau.

Con su anotación, el delantero peruano festejó junto a sus compañeros después de una serie de encuentros en los que no fue titular ni figuró en la lista. Asimismo, los hinchas que acudieron al Estadio Alejandro Villanueva celebraron con entusiasmo.

Video: L1MAX

Kevin Quevedo marcó su primer gol de la temporada, después de un curso irregular con Alianza Lima, en el que solo disputó 8 de los 17 partidos posibles en el Torneo Apertura y ahora 3 de los 12 encuentros del Clausura.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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