Universitario de Deportes no logró realizar la mejor planificación de su plantel para esta temporada y, entre sus decisiones, dejó salir a José Carabalí, uno de sus titulares indiscutibles. Sin embargo, el lateral ecuatoriano puso fin a su etapa en LDU de Quito y ahora está a pocos detalles de concretar su llegada a un club campeón.

José Carabalí, campeón con Universitario, avanza con su fichaje por club campeón

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, el periodista Oscar Paz decidió poner fin a los rumores y reveló que el futbolista ecuatoriano tiene prácticamente decidido volver a Universitario para la siguiente temporada.

Según indicó el comunicador, José Carabalí ya tiene un acuerdo con la institución y en la dirección deportiva crema consideran que es un jugador que necesitan para potenciar su plantel de cara a la Liga 1 2027.

José Carabalí está cerca de concretar su regreso a Universitario

" José Carabalí jugará el próximo año en Universitario de Deportes, va a volver. Ya hay acuerdo entre las dos partes: el jugador quiere regresar y el club lo quiere de vuelta . En la ‘U’ consideran que es un jugador que necesitan y, por eso, se vestirá de crema en 2027", reveló el periodista deportivo.

De esta forma, solo es cuestión de tiempo para volver a ver a José Carabalí con la camiseta crema. Cabe señalar que su fichaje se dará como agente libre, ya que el jugador rescindió su contrato con LDU de Quito. Además, su llegada se ve impulsada por la posible salida de César Inga.

Valor de mercado de José Carabalí

Según el portal internacional Transfermarkt, José Carabalí vio reducirse su cotización en el mercado después de abandonar las filas de la ‘U’. Antes de su salida, su valor era de un millón de euros; en la actualidad, esa cifra se ha situado en 850 mil euros.

Trayectoria de José Carabalí