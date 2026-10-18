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Mr Peet dio firme opinión sobre Kevin Quevedo tras triunfo de Alianza Lima: "Esperamos más"

Mr Peet destacó el aporte goleador de Kevin Quevedo ante Atlético Grau, aunque remarcó que el atacante todavía puede elevar su nivel.

Eduardo Chirinos
Mr Peet analizó el rendimiento de Kevin Quevedo ante Atlético Grau
Mr Peet analizó el rendimiento de Kevin Quevedo ante Atlético Grau | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima sacó tres puntos de oro al vencer por 3-1 en Matute a Atlético Grau. Los blanquiazules se volvieron a meter en la lucha por el Torneo Clausura en un partido que tuvo como uno de los grandes protagonistas a Kevin Quevedo. El ‘Pescadito’ volvió a ser titular y anotó el primer gol de los blanquiazules a los 11’. Tras el final del partido, Mr Peet analizó el triunfo de los íntimos y dio una rotunda opinión sobre el desempeño del atacante de 29 años ante el ‘Patrimonio de Piura’.

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Mr Peet dio firme opinión sobre Kevin Quevedo tras triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau

Durante la última emisión de su programa ‘Madrugol’, el narrador deportivo calificó de “aceptable” el rendimiento de Quevedo contra Atlético Grau, sin embargo, aseguró que la hinchada espera mucho más de su parte. En ese sentido, precisó que el jugador cuenta con todas las cualidades futbolísticas para ser una de las piezas fundamentales del plantel en plena recta final del Torneo Clausura.

"Hoy (ayer) por segunda vez consecutiva, Quevedo arrancó. Había arrancado ante Cusco, cumplió una buena actuación, anotó un gol y le anularon. Hoy (ayer) también tuvo una aceptable actuación anotando un gol. Nosotros esperamos más de Quevedo, nosotros sabemos que Quevedo puede dar más, está volviendo, pero sabemos que Quevedo puede dar mucho más y hacia eso apuntamos", señaló.

Kevin Quevedo, Alianza Lima

Alianza Lima ganó 3-1 a Atlético Grau con gol de Kevin Quevedo

De esta manera, Mr Peet dejó en claro que, pese a la aceptable actuación de Kevin Quevedo ante Atlético Grau y su aporte goleador, todavía espera mucho más del atacante blanquiazul. El narrador deportivo destacó las condiciones futbolísticas del 'Pescadito' y confía en que pueda elevar su rendimiento en las próximas jornadas.

Kevin Quevedo marcó gol tras más de un año

Vale precisar que Kevin Quevedo volvió a marcar un gol luego de 391 días de sequía. La última vez que el atacante anotó con camiseta de Alianza Lima fue el 21 de septiembre de 2025, en la goleada por 4-0 ante Comerciantes Unidos en Matute.

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