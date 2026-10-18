Mr. Peet elogió a futbolista de Alianza Lima tras victoria sobre Atlético Grau: "Maestro"

El narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', se refirió al triunfo de Alianza Lima por 3-1 ante Atlético Grau en Matute. El comunicador analizó el desarrollo del encuentro entre blanquimorados y el 'Patrimonio de Piura' e hizo una mención especial a uno de los dirigidos por el profesor Pablo Guede: estamos hablando de Fernando Gaibor, considerado la figura del partido disputado el último sábado.

Mr. Peet elogió a Fernando Gaibor tras triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau

Durante la última transmisión de su programa ‘Madrugol’, el relator futbolístico destacó la importancia del volante ecuatoriano durante todo el partido, principalmente, en el segundo gol aliancista. Mr. Peet calificó de “maestro” a Gaibor por la gran asistencia que dio para el gol de Eryc Castillo a los 50 minutos del compromiso.

"Esa pelota va a caer en la posición de Gaibor. La pelota va a caer y mira dónde está Gaibor, lo inteligente que es Gaibor, lo estratégico que es. Va a recibir la pelota y va a filtrar como maestro que es para que Castillo anote el segundo gol del partido", señaló Arévalo en su canal de YouTube.

Fernando Gaibor fue la figura de Alianza Lima en el triunfo ante Atlético Grau

De esta manera, Fernando Gaibor se llevó los elogios de Mr. Peet por su destacada actuación ante Atlético Grau, especialmente por la precisión y la inteligencia que mostró para asistir a Eryc Castillo en el segundo tanto blanquiazul. El volante ecuatoriano continúa demostrando su importancia en el esquema de Pablo Guede y apunta a ser una pieza clave para Alianza Lima en la recta final del Torneo Clausura, donde cada punto será determinante en la lucha por el título nacional.

Próximo partido de Alianza Lima

Vale resaltar que Alianza Lima jugará en la fecha 13 del Torneo Clausura contra CD Moquegua. El partido está pactado para el próximo domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre.