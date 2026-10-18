Hernán Barcos se hace extrañar en Alianza al superar a Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos

¡Sigue con el instinto goleador! Sporting Cristal ganó por 4-2 a Comerciantes Unidos y se reafirma como líder del Torneo Clausura. Sin embargo, hay un dato que ha despertado el interés tanto de los seguidores rimenses como de los de Alianza Lima, debido a una insólita cifra que el goleador Hernán Barcos acaba de alcanzar tras su doblete ante los cutervinos. El Pirata supera por amplia diferencia a Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos en goles este año.

La cifra goleadora de Hernán Barcos que hace extrañar a Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos

El exdelantero de los íntimos ha logrado marcar 14 goles hasta la fecha: 9 en el Torneo Apertura, en 17 partidos, cuando defendía los colores de FC Cajamarca, y 4 en el Clausura, en 10 encuentros, con los celestes. En este sentido, el 'Pirata' también ha aportado con una anotación en la Copa de la Liga.

Por su parte, en el bando blanquiazul, Paolo Guerrero, en el Apertura, y Federico Girotti, entre el Apertura y el Clausura, solo han podido marcar 4 goles cada uno en lo que va de la temporada. Mientras tanto, Luis Ramos todavía no ha podido estrenarse en la Liga 1.

Hernán Barcos lleva 14 goles en la temporada. Foto: composición Líbero

¿Por qué se fue Hernán Barcos de Alianza Lima?

Cabe recordar que Hernán Barcos se desvinculó de Alianza Lima al finalizar la temporada 2025, luego de que la dirigencia y el comando técnico liderado por Néstor Gorosito decidieran no renovar su contrato.

Trayectoria de Hernán Barcos