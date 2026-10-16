0

DT de Alianza Atlético dio firme comentario por partido ante Universitario: "Imparables"

Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, se refirió al duelo ante Universitario por el Torneo Clausura y, en su análisis, dio una llamativa opinión del cuadro crema.

Angel Curo
DT de Alianza Atlético dio firme comentario por partido ante Universitario
DT de Alianza Atlético dio firme comentario por partido ante Universitario | Captura L1 MAX | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes finiquita detalles para hacerle frente a Alianza Atlético, uno de los equipos revelaciones del Torneo Clausura. El ‘Vendaval’ es uno de los líderes del campeonato y han mostrado un gran rendimiento colectivo en sus últimos partidos. Previo a este duelo, el técnico Federico Urciuoli no dudó en opinar sobre los cremas y remarcar sus virtudes.

¿Qué necesita Universitario para seguir en la pelea y ganar el Torneo Clausura 2026?

PUEDES VER: Universitario en el Torneo Clausura 2026: los puntos que necesita para salir campeón

DT de Alianza Atlético dio firme comentario por partido ante Universitario

Durante una entrevista con el programa ‘L1 Radio’, le consultaron al técnico de Alianza Atlético por sus primeras impresiones sobre Universitario de cara al partido del fin de semana. Ante ello, Federico Urciuoli no dudó en remarcar que será un encuentro de alta exigencia.

En esa línea, el estratega argentino señaló que los equipos atraviesan distintas etapas y que, en el caso de los cremas, buscan encontrar un nuevo funcionamiento tras el regreso de Fabián Bustos. No obstante, destacó algunas de sus virtudes, entre ellas el esquema con doble punta en ataque y la capacidad goleadora de Álex Valera.

“Todos los partidos son durísimos. Hay momentos donde los equipos se transforman en imparables y más en esta clase de equipos, y otros donde están en busca de funcionamiento con un entrenador nuevo, como es el caso de la ‘U’. En este caso, el doble nueve, Valera le resuelve a la ‘U’ un partido complicado y eso hace que el equipo tenga de dónde sostenerse para seguir creciendo, señaló.

Por otro lado, el técnico argentino calificó a Universitario como un equipo grande y aseguró que saldrá en busca de los tres puntos, al igual que su escuadra. Universitario es un equipo que sabe que está a un punto de los punteros, es un equipo grande y van a ir en busca de la victoria como nosotros. Hay muchas cosas para tomar nota, así que va a ser un lindo partido”, concluyó.

Universitario vs Alianza Atlético: últimos resultados

  • 26/04/2026 | Universitario 1-2 Alianza Atlético
  • 1/10/2026 | Alianza Atlético 0-2 Universitario
  • 11/05/2025 | Universitario 0-1 Alianza Atlético
  • 15/09/2024 | Alianza Atlético 0-3 Universitario
  • 5/04/2024 | Universitario 1-0 Alianza Atlético
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Oficial! Selección peruana confirmó partido amistoso ante Bolivia: conoce fecha y sede

  2. Alianza busca remecer el mercado fichando a jugador valorizado en casi medio millón: "Despertó el interés"

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano