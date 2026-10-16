DT de Alianza Atlético dio firme comentario por partido ante Universitario: "Imparables"

Universitario de Deportes finiquita detalles para hacerle frente a Alianza Atlético, uno de los equipos revelaciones del Torneo Clausura. El ‘Vendaval’ es uno de los líderes del campeonato y han mostrado un gran rendimiento colectivo en sus últimos partidos. Previo a este duelo, el técnico Federico Urciuoli no dudó en opinar sobre los cremas y remarcar sus virtudes.

DT de Alianza Atlético dio firme comentario por partido ante Universitario

Durante una entrevista con el programa ‘L1 Radio’, le consultaron al técnico de Alianza Atlético por sus primeras impresiones sobre Universitario de cara al partido del fin de semana. Ante ello, Federico Urciuoli no dudó en remarcar que será un encuentro de alta exigencia.

En esa línea, el estratega argentino señaló que los equipos atraviesan distintas etapas y que, en el caso de los cremas, buscan encontrar un nuevo funcionamiento tras el regreso de Fabián Bustos. No obstante, destacó algunas de sus virtudes, entre ellas el esquema con doble punta en ataque y la capacidad goleadora de Álex Valera.

“Todos los partidos son durísimos. Hay momentos donde los equipos se transforman en imparables y más en esta clase de equipos, y otros donde están en busca de funcionamiento con un entrenador nuevo, como es el caso de la ‘U’. En este caso, el doble nueve, Valera le resuelve a la ‘U’ un partido complicado y eso hace que el equipo tenga de dónde sostenerse para seguir creciendo”, señaló.

Por otro lado, el técnico argentino calificó a Universitario como un equipo grande y aseguró que saldrá en busca de los tres puntos, al igual que su escuadra. “Universitario es un equipo que sabe que está a un punto de los punteros, es un equipo grande y van a ir en busca de la victoria como nosotros. Hay muchas cosas para tomar nota, así que va a ser un lindo partido”, concluyó.

Universitario vs Alianza Atlético: últimos resultados