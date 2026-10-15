Guadalupe dejó fuerte mensaje sobre presente de Universitario: "Nunca tienes que darnos por muertos"

Pese a que futbolísticamente no convence, Universitario mantiene sus chances latentes de conquistar el Torneo Clausura, pero necesita sumar tres puntos en su visita a Alianza Atlético en Trujillo. Luis Guadalupe cree que la 'U' dejó pasar una importante chance de ser líder tras el 2-2 ante Melgar en el Monumental, aunque resaltó la reacción para igualar el partido pese a ir perdiendo por dos goles.

"Era el momento ideal para que la 'U' tome la punta, de la mano de Bustos. Dejamos pasar una gran oportunidad. (Al menos) se rescató un punto. A nosotros nunca tienes que darnos por muertos", dijo el 'Cuto'.

Asimismo, el exfutbolista dio su punto de vista sobre lo que debe mejorar el elenco 'crema' si quiere seguir peleando el título del Torneo Clausura y que siga latente el sueño del tetracampeonato.

"Deben mejorar la coordinación de la defensa, estar atentos y tener mejor lectura del juego. Como todo futbolista, siempre tienes un resumen de los movimientos rivales, sus virtudes y defectos, para tener un equilibrio a la hora de marcarlos", agregó.

Luis Guadalupe está identificado con Universitario

Finalmente, Guadalupe, embajador de Betsson, se rindió ante el rendimiento que viene mostrando Alex Valera, quien marcó dos goles frente al 'Dominó' y ya lleva 16 tantos en la Liga 1 2026.

"Tengo palabras de admiración y respeto para él. Está en la historia del fútbol peruano. Cumple con todos los requisitos de un delantero de calidad. Siempre me ha gustado verlo en la 'U' cuando asume el liderazgo", culminó.