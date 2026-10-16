Universitario de Deportes no logró iniciar con pie derecho su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 tras caer por la mínima ante Palmeiras. Las ‘Leonas’ ahora se enfocan en su enfrentamiento ante Independiente del Valle por la fecha 2, un partido que puede definir su futuro en la competición. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para que no te pierdas este partidazo.

Canal confirmado para ver Universitario vs Independiente del Valle por Copa Libertadores Femenina

El partido entre Universitario vs Independiente del Valle por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina 2026 contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la señal de Pluto TV para todo el territorio nacional. Por su parte, en Ecuador se podrá sintonizar EN DIRECTO por el canal de YouTube de la competición.

¿Qué canal transmite partido de Universitario Femenino vs Independiente del Valle?

Si quieres ver el partido de Universitario vs Independiente del Valle EN VIVO ONLINE GRATIS por la Copa Libertadores Femenina deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres:

Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay: Pluto TV.

Colombia: Win Sports y Pluto TV.

Brasil: SporTV, Globoplay, N Sports, CazéTV, UOL Play, XSports, Gol Brasil, Palmeiras TV y Pluto TV.

Argentina: TyC Sports, Telefe y Pluto TV.

Chile: Chilevisión y Pluto TV.

Resto del mundo: YouTube/Libertadores

¿Cómo llega Universitario Femenino al partido ante Independiente del Valle?

Universitario de Deportes Femenino afronta el reto de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores Femenina 2026 y darle una alegría a sus hinchas. Pese a reforzarse con jugadoras de jerarquía como Alessia García, Mia Shalit y Lesly Olivares, entre otras, las ‘Leonas’ no pudieron superar a Palmeiras en su debut y cayeron por 1-0.

Universitario cayó 1-0 ante Palmeiras en su debut y complicó sus opciones en la Copa Libertadores Femenina

En este encuentro, una de las grandes figuras fue la portera Mia Shalit, quien brilló con ocho atajadas y evitó que la diferencia en el marcador sea abultada. Ahora, deberán afrontar su próximo compromiso ante Independiente del Valle, que empató 1-1 ante Belgrano en su debut, con la obligación de sumar una victoria para mantener sus opciones de clasificar a la siguiente ronda.