Carlos Galván, excapitán de Universitario, arremetió contra estrategia de Bustos: "Se equivoca"

Universitario de Deportes sigue buscando consolidar su mediocampo en el Torneo Clausura 2026, una zona del campo que ha generado diversos cuestionamientos por su funcionamiento. Pese a los resultados conseguidos, el rendimiento de algunos futbolistas ha despertado críticas, especialmente por la manera en que el equipo se posiciona y construye sus ataques. Uno de los que brindó su análisis sobre el tema fue el excapitán crema: hablamos de Carlos Galván.

Carlos Galván arremetió contra estrategia de Fabián Bustos

Galván analizó el desempeño en el mediocampo y apuntó contra las decisiones de Fabián Bustos para conformar el mediocampo tras el partido contra Melgar. El exfutbolista consideró que el entrenador se equivoca al plantear esa zona del campo y explicó cómo la posición de Jorge Murrugarra termina condicionando el funcionamiento colectivo del equipo.

"Bustos se equivoca en la mitad de la cancha. Murrugarra juega muy atrás y hace que todos retrocedan. La 'U', con Ureña, se paraba más adelante. Hoy no tienes un '6' claro. Murrugarra tiene que jugar, pero acompañado", expresó el 'Negro', en una reciente edición del programa Juego Cruzado, tras referirse a la situación que atraviesa el mediocampo del elenco estudiantil.

Carlos Galván fue capitán de Universitario en las temporadas 2008, 2009, 2010 y 2011

Rendimiento de Jorge Murrugarra en Universitario

Jorge Murrugarra disputó 9 de los 11 partidos posibles con Universitario en el Torneo Clausura 2026. Según los datos de Transfermarkt, el mediocampista crema no registra goles ni asistencias en lo que va del campeonato.

Trayectoria de Jorge Murrugarra