Barcelona vs Betis EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico del partido

Barcelona vs Real Betis se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026/2027. Los culés buscan vencer en el Estadio La Cartuja y seguir con su ventaja en lo más alto de la tabla. El partido dará inicio desde las 11.30 a. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora española). La transmisión EN VIVO estará a cargo de DSports, DGO, Movistar Plus y DAZN.

¿A qué hora juega Barcelona vs Betis?

Estos son los horarios confirmados en los distintos países para el inicio del partido de Barcelona vs Betis por la fecha 9 de LaLiga 2026/27:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.30 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 1.30 p. m.

México y Centroamérica: 10.30 a. m.

Estados Unidos: 12.30 a. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 9.30 a. m. (Los Ángeles).

España: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Betis EN VIVO?

El partido de Barcelona vs Betis contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DSports para todo el territorio peruano y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, se podrá sintonizar vía ONLINE mediante la app de DGO. Por su parte, en España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus y DAZN.

Previa del partido de Barcelona vs Betis por LaLiga

Barcelona visita al Betis tras remontar y golear 4-1 al Galatasaray en la Champions League, resultado que le permitió sumar su décima victoria consecutiva. Los dirigidos por Hansi Flick quieren mantener su liderato en LaLiga y prolongar su gran momento venciendo a una de las sorpresas de la temporada.

Barcelona sigue en gran momento tras remontar al Galatasaray en Champions League

La principal novedad en el conjunto azulgrana es el regreso de Frenkie de Jong y Raphinha, quienes vuelven a estar disponibles tras superar sus molestias físicas. Ambos son piezas importantes para Flick, que buscará gestionar las cargas de su plantel ante un calendario exigente y con el Clásico cada vez más cerca.

Betis, por su parte, afronta este compromiso en un gran momento, después de vencer 3-2 al Porto y sumar seis triunfos en sus últimos siete partidos. Manuel Pellegrini recupera a un Isco inspirado, que viene de marcar un doblete ante Osasuna y también fue decisivo en la victoria europea. El capitán verdiblanco se perfila como una de las principales amenazas para el líder y buscará ampliar su racha de ocho victorias consecutivas en casa.

Real Betis busca ampliar su racha de local y seguir entre los líderes

Barcelona vs Betis: canales de transmisión

Estos son los canales a los que deberás estar atento si quieres mirar el partido de Barcelona vs Real Betis EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguiente canales de transmisión:

Perú, Colombia y Ecuador: DSports y DGO.

Brasil: CazéTV.

Argentina, Chile y Uruguay: DSports y DGO.

Venezuela: DSports, DGO e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: ViX y Sky Sports.

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar Plus y LaLigaTV Bar HD.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

Barcelona vs Betis: pronóstico y apuestas

Barcelona es considerado como amplio favorito para quedarse con la victoria ante Real Betis en condición de visitante. Conoce las cuotas del partido en las principales casas de apuestas:

Casas de apuestas Barcelona Empate Real Betis Betsson 1.39 5.60 6.10 Betano 1.45 5.50 6.60 Bet365 1.38 5.75 6.25 1xBet 1.44 5.69 6.81 Caliente 1.39 5.80 6.60 Stake 1.43 5.60 6.70

Barcelona vs Betis: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Gabriel Jesús.

Posible alineación del Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Dani Ceballos; Antony, Isco Alarcón, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández.

Barcelona vs Betis: últimos resultados

17/05/2026 | Barcelona 3-1 Betis (LaLiga).

6/12/2025 | Betis 3-5 Barcelona (LaLiga).

5/04/2025 | Barcelona 1-1 Betis (LaLiga).

15/01/2025 | Barcelona 5-1 Betis (Copa del Rey).

7/12/2024 | Betis 2-2 Barcelona (LaLiga).

¿Dónde juegan Barcelona vs Betis por LaLiga?

Así luce el Estadio La Cartuja, casa del Real Betis.

El partido de Barcelona vs Betis por LaLiga está programado para disputarse en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar hasta 70.000 espectadores.