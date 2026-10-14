- Hoy:
- Partidos de hoy
- Roma vs Real Madrid
- Manchester City vs PSG
- Fluminense vs Palmeiras
- At. Mineiro vs. Montevideo City
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Resultados de la Champions League y tabla de posiciones tras la fecha 2
Conoce los resultados y cómo quedó la tabla de posiciones de la fecha 2 de la UEFA Champions League.
La fecha 2 de la UEFA Champions League 2026-27 dejó una jornada llena de goles, sorpresas y emocionantes partidos, con la participación de los principales clubes de Europa. Entre los resultados más destacados figuran las victorias del Real Madrid sobre la Roma, del PSG ante Manchester City y del Barcelona frente al Galatasaray. Revisa la lista completa de resultados de la Champions League, con los resultados de todos los encuentros disputados el martes 13 y miércoles 14 de octubre, así como la tabla de posiciones.
PUEDES VER: Real Madrid, en 7 minutos, logró una remontada histórica ante la Roma por Champions League
Martes 13 de octubre
- Lens 0-2 Sporting de Lisboa
- Sabah 2-0 Slavia Praga
- Arsenal 3-0 Lille
- Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
- Inter de Milán 3-4 Club Brujas
- Galatasaray 1-4 Barcelona
- RB Leipzig 1-0 PSV
- Viking 3-3 Bayern Múnich
- Villarreal 3-1 Napoli
Miércoles 14 de octubre
- Feyenoord 3-2 Como
- LASK 3-6 Liverpool
- Roma 3-4 Real Madrid
- Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
- Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas
- Bodø/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
- Manchester City 2-4 PSG
- Real Betis 3-2 Porto
- Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
Tabla de posiciones de la Champions League: Fecha 2
Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League con los resultados de la fecha 2:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. PSG
|2
|7
|6
|2. Barcelona
|2
|7
|6
|3. Aston Villa
|2
|7
|6
|4. Stuttgart
|2
|5
|6
|5. Liverpool
|2
|4
|6
|6. Sporting Lisboa
|2
|4
|6
|7. Arsenal
|2
|4
|6
|8. Real Madrid
|2
|2
|6
|9. Real Betis
|2
|2
|6
|10. Bayern Múnich
|2
|5
|4
|11. Shaktar
|2
|2
|4
|12. Como
|2
|2
|3
|13. Manchester United
|2
|2
|3
|14. Villarreal
|2
|1
|3
|15. Atlético de Madrid
|2
|1
|3
|16. Club Brujas
|2
|0
|3
|17. Manchester City
|2
|0
|3
|18. Borussia Dortmund
|2
|0
|3
|19. Lens
|2
|-1
|3
|20. AEK
|2
|-1
|3
|21. Leipzig
|2
|-2
|3
|22. Sabah Baku
|2
|-2
|3
|23. Feyenoord
|2
|-3
|3
|24. Bodø/Glimt
|2
|-4
|3
|25. Roma
|2
|-1
|1
|26. PSV
|2
|-1
|1
|27. Viking
|2
|-2
|1
|28. Fenerbahce
|2
|-6
|1
|29. Inter
|2
|-2
|0
|30. Porto
|2
|-3
|0
|31. Slava Praga
|2
|-3
|0
|32. Nápoli
|2
|-3
|0
|33. LASK
|2
|-4
|0
|34. Lille
|2
|-4
|0
|35. Galatasaray
|2
|-5
|0
|36. Slovan Bratislava
|2
|-8
|0