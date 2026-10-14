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Resultados de la Champions League y tabla de posiciones tras la fecha 2

Conoce los resultados y cómo quedó la tabla de posiciones de la fecha 2 de la UEFA Champions League.

Diego Medina
Resultados y tabla de posiciones de la fecha 2 de la Champions League 2026.
Resultados y tabla de posiciones de la fecha 2 de la Champions League 2026. | Foto: UEFA
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La fecha 2 de la UEFA Champions League 2026-27 dejó una jornada llena de goles, sorpresas y emocionantes partidos, con la participación de los principales clubes de Europa. Entre los resultados más destacados figuran las victorias del Real Madrid sobre la Roma, del PSG ante Manchester City y del Barcelona frente al Galatasaray. Revisa la lista completa de resultados de la Champions League, con los resultados de todos los encuentros disputados el martes 13 y miércoles 14 de octubre, así como la tabla de posiciones.

Real Madrid venció 4-3 a la Roma por la fase liga de la Champions League 2026-27.

PUEDES VER: Real Madrid, en 7 minutos, logró una remontada histórica ante la Roma por Champions League

Martes 13 de octubre

  • Lens 0-2 Sporting de Lisboa
  • Sabah 2-0 Slavia Praga
  • Arsenal 3-0 Lille
  • Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
  • Inter de Milán 3-4 Club Brujas
  • Galatasaray 1-4 Barcelona
  • RB Leipzig 1-0 PSV
  • Viking 3-3 Bayern Múnich
  • Villarreal 3-1 Napoli

Miércoles 14 de octubre

  • Feyenoord 3-2 Como
  • LASK 3-6 Liverpool
  • Roma 3-4 Real Madrid
  • Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
  • Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas
  • Bodø/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
  • Manchester City 2-4 PSG
  • Real Betis 3-2 Porto
  • Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Tabla de posiciones de la Champions League: Fecha 2

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League con los resultados de la fecha 2:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. PSG276
2. Barcelona276
3. Aston Villa276
4. Stuttgart256
5. Liverpool246
6. Sporting Lisboa246
7. Arsenal246
8. Real Madrid226
9. Real Betis226
10. Bayern Múnich254
11. Shaktar224
12. Como223
13. Manchester United223
14. Villarreal213
15. Atlético de Madrid213
16. Club Brujas203
17. Manchester City203
18. Borussia Dortmund203
19. Lens2-13
20. AEK2-13
21. Leipzig2-23
22. Sabah Baku2-23
23. Feyenoord2-33
24. Bodø/Glimt2-43
25. Roma2-11
26. PSV2-11
27. Viking2-21
28. Fenerbahce2-61
29. Inter2-20
30. Porto2-30
31. Slava Praga2-30
32. Nápoli2-30
33. LASK2-40
34. Lille2-40
35. Galatasaray2-50
36. Slovan Bratislava2-80
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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