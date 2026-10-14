¡Una joya! Gol de Endrick para el empate 3-3 del Real Madrid vs Roma por Champions League - VIDEO

En la agonía del partido, Real Madrid adelantó sus líneas en busca de lograr la hazaña y terminó consiguiendo el empate por 3-3 ante la Roma por la UEFA Champions League, gracias a un certero cabezazo de Endrick. El joven brasileño se impuso en un tiro de esquino y desató la locura en el cuadro blanco.

Gol de Endrick para el empate 3-3 del Real Madrid vs Roma

La ‘Casa Blanca’ volvió a meterse en el partido tras el gol de Carlos Espí. Impulsado anímicamente, el equipo salió en busca de la remontada y, sobre los 85 minutos, logró su objetivo gracias a un golazo de Endrick.

El delantero brasileño había ingresado al campo a los 59 minutos en reemplazo de Vinícius Jr. Sin embargo, fue en el tramo final cuando aprovechó un preciso centro de Arda Güler desde el tiro de esquina. Tras imponerse en el juego aéreo, conectó un potente cabezazo que terminó venciendo al arquero de la AS Roma para establecer el empate.

El joven atacante no celebró su anotación y rápidamente fue en busca del balón para sacar del centro del campo e ir con todo en busca de una nueva remontada agónica, como ha caracterizado al Real Madrid en los últimos años.

Real Madrid remontó el partido ante AS Roma

El gol de Endrick resultó determinante para mantener viva la ilusión de los blancos de remontar el marcador. Impulsado por el envión anímico, el Real Madrid encontró el tanto de la victoria gracias a Antonio Rüdiger a los 90 minutos. El alemán conectó un remate dentro del área chica tras un preciso centro de Arda Güler y desató la locura entre los hinchas que se dieron cita en el estadio.