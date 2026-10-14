¡Determinante! Gol de Kylian Mbappé para el 1-1 del Real Madrid ante Roma por Champions League

Real Madrid consigue empatar el partido ante Roma gracias a un golazo de Kylian Mbappé. El futbolista francés se armó el espacio con un amague y, sobre los 25 minutos del primer tiempo, sacó un potente disparo de larga distancia para vencer al portero rival, aprovechando un desvío de la defensa rival.

Gol de Kylian Mbappé para el 1-1 del Real Madrid ante Roma

La ‘Casa Blanca’ no comenzó el partido de la mejor manera, pues recibió un gol a los 20 minutos. Sin embargo, el equipo logró reaccionar rápidamente. A los 25’, Yan Diomandé envió un balón aéreo desde casi la mitad de la cancha en busca de Kylian Mbappé.

El atacante francés demostró su gran lectura de juego y, tras disputar el balón y realizar un amague con el cuerpo, dejó atrás al defensor Mario Hermoso. Con unos cuantos toques, se perfiló para sacar un potente derechazo, pero el remate impactó en Gianluca Mancini y sufrió una ligera desviación que terminó enviando el balón al fondo de la red.

El disparo se volvió imposible de atajar para el portero Pierluigi Gollini, decretando el empate 1-1 del Real Madrid. Sin embargo, ‘Donatello’ no realizó su habitual celebración, sino que fue rápidamente a buscar el balón para reanudar el juego y salir en busca de la remontada.

Esta anotación no solo representó la importancia de Mbappé en el equipo de José Mourinho, sino que también significó su gol 72 en la UEFA Champions League, convirtiéndose en el quinto máximo goleador histórico de la competición.

Kylian Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid

El delantero de 27 años sigue ampliando su registro goleador y se posiciona como el máximo anotador del Real Madrid en lo que va de la temporada. Kylian Mbappé ha marcado ocho goles en los nueve partidos que ha jugado con los blancos.