¿A qué hora juega Real Madrid vs Roma y dónde ver partido de Champions League?

Real Madrid y AS Roma protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 2 de la UEFA Champions League. La 'Loba' recibirá a los madridistas en el Estadio Olímpico de Roma este miércoles 14 de octubre, en un encuentro que promete intensidad de principio a fin. En esta nota te brindamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como los canales de transmisión para ver EN VIVO este choque entre dos gigantes de Europa.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Roma por UEFA Champions League?

El partido entre Real Madrid y Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora italiana). A continuación, repasa los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia, Ecuador y Panamá: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 4.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Roma?

Para el territorio sudamericano, salvo Brasil, el compromiso entre la 'Loba' y la 'Casa Blanca' por la fecha 2 de la UEFA Champions League será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus. De igual forma, podrá seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Real Madrid y AS Roma se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT

Real Madrid vs Roma: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Será el decimotercer encuentro oficial entre ambos equipos por Champions League. Los dirigidos por José Mourinho mandan en el historial con ocho victorias, mientras los italianos ganaron en tres ocasiones. En la primera fecha, Real Madrid se impuso por un ajustado 2-1 ante Inter de Milan en el Santiago Bernabéu, mientras la Roma se rescató un punto en su visita a Fenerbahce al empatar 1-1.

Ambos equipos van por el triunfo en este segundo partido por la fase de liga, con la intención de sumar y seguir escalando en la tabla general.