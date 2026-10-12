¿A qué hora juega Barcelona vs Galarasaray y dónde ver partido por la Champions League?

Vuelve la acción del torneo de clubes más prestigioso del planeta. Desde Estambul, Barcelona se enfrenta a Galatasaray en partido correspondiente a la fase liga de la Champions League 2026-27. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete emoción y muchos goles.

¿Cuándo juega Barcelona vs Galatasaray?

El partidazo entre Barcelona y Galatasaray se disputa este martes 13 de octubre, en el estadio RAMS Park, recinto ubicado en la ciudad de Estambul.

¿A qué hora juega Barcelona vs Galatasaray por la Champions League?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México y Honduras: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Galatasaray por la Champions League?

Perú: ESPN 5 y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN 5 y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Ecuador: ESPN 5 y Disney+

Paraguay: ESPN 5 y Disney+

Uruguay: ESPN 5 y Disney+

Venezuela: ESPN 5 y Disney+

Bolivia: ESPN 5 y Disney+

México: TNT Sports y HBO Max

Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus+

Barcelona vs Galatasaray: previa del partido

El Barcelona se prepara para encarar uno de los compromisos más complejos de su travesía continental cuando visite al Galatasaray en la apasionante ciudad de Estambul. El conjunto azulgrana ha ganado todos sus partidos oficiales en la temporada: 8 por LaLiga y uno en la Champions League.

Enfrente estará un Galatasaray que se vuelve sumamente peligroso actuando en su feudo del RAMS Park, respaldado por una hinchada que suele convertir las gradas en un auténtico infierno para los rivales. El elenco turco apostará por la intensidad física, la presión en la mitad de la cancha y la contundencia en los metros finales para intentar vulnerar el esquema visitante y regalarle una alegría a su afición.

Barcelona se

Ante un ambiente adverso y un oponente con piezas de jerarquía, la escuadra catalana necesitará exhibir la máxima lucidez defensiva y efectividad en el frente de ataque. Controlar los momentos de efervescencia del rival y sostener el orden táctico serán las claves principales para que el cuadro barcelonista pueda salir airoso de suelo turco y regresar a casa con los tres puntos.