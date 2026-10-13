¿A qué hora juega Manchester City vs PSG y en qué canal mirar partido por Champions League?

Manchester City vs PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Ambos equipos protagonizarán un atractivo duelo en el Etihad Stadium, donde buscarán sumar tres puntos en uno de los encuentros más esperados de la jornada. Conoce los horarios confirmados y los canales que transmitirán este partidazo.

¿A qué hora juega Manchester City vs PSG?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Manchester City vs PSG por la segunda jornada de la Champions League:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs PSG EN VIVO?

El partido de Manchester City vs PSG contará con la transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, este duelo por la Champions League estará disponible EN DIRECTO ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus.

Manchester City vs PSG: canales de transmisión

Si quieres mirar el partido de Manchester City vs PSG deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Max.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Chile: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

México: Max.

Panamá: ESPN 2 Norte y Disney Plus.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Estados Unidos: Paramount Plus y DAZN USA.

¿Cómo llegan Manchester City y PSG al partido de Champions League?

Manchester City recibirá al PSG con el objetivo de prolongar su buena racha. El equipo dirigido por Enzo Maresca llega motivado tras golear por 3-0 al Liverpool en su último partido, resultado que le permite mantenerse en lo más alto de la Premier League. Sin embargo, los ‘Citizens’ también afrontan el desafío de dejar atrás la controversia por las más de 100 presuntas infracciones financieras que se les atribuyen.

PSG venció 4-2 al Manchester City en su último enfrentamiento

Por su parte, el PSG continúa demostrando su poderío ofensivo bajo la dirección de Luis Enrique, con una racha de cuatro victorias consecutivas. El vigente bicampeón de la Champions League buscará imponer condiciones en el Etihad Stadium, apoyado en figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Ferrán Torres, entre otros. El conjunto parisino apunta a dar un golpe de autoridad y reafirmarse como uno de los principales candidatos al título.