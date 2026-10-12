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Partidos de hoy, martes 13 de octubre: qué partido hay de Champions League y Copa Sudamericana

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 13 de octubre, en los que destacan partidos de Champions League, Copa Sudamericana y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, martes 13 de octubre, con la Champions League y Copa Sudamericana.
Partidos de hoy, martes 13 de octubre, con la Champions League y Copa Sudamericana. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de ver los partidos de hoy, martes 13 de octubre, en los que destacan choques de UEFA Champions League, Copa Sudamericana y demás certámenes internacionales. Revisa los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ninguno de los encuentros en lista.

Barcelona se enfrenta a Galatasaray en Estambul por la Champions League.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Galarasaray y dónde ver partido por la Champions League?

Partidos de hoy por Champions League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sabah vs Slavia Praga11.45 am.ESPN 2, Disney Plus
Lens vs Sporting Lisboa11.45 am.ESPN, Disney Plus
Atlético de Madrid vs Manchester United2.00 pm.ESPN 2, Disney Plus
Arsenal vs Lille2.00 pm.ESPN 4, Disney Plus
Galatasaray vs Barcelona2.00 pm.ESPN 5, Disney Plus
Inter vs Brujas2.00 pm.ESPN 3, Disney Plus
Leipzig vs PSV2.00 pm.ESPN 7, Disney Plus
Viking vs Bayern Múnich2.00 pm.ESPN, Disney Plus
Villarreal vs Napoli2.00 pm.ESPN 6, Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PARTIDOHORARIOCANALES
Boca Juniors vs Vasco da Gama7.30 pm.DSports, DGO, ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por AFC Champions League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Newcastle Jets vs Gamba Osaka2.45 am.Sport 1, Nova Sport
Kyoto Sanga vs Ratchaburi5.00 am.Sportklub 3
Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim5.00 am.Nova Sport
Shanghai Port vs Daejeon Citizen5.00 am.Sportklub 1
Buriram United vs Beijing Guoan7.15 am.Sportklub 1
Cong An Hanoi vs Kashima Antlers7.15 am.Disney Plus
Al Sadd vs Al Hilal11.00 am.Disney Plus
Al Ittihad vs Shabab Al Ahli1.15 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas6.30 pm.Win+ Fútbol, Win Play
Millonarios vs Once Caldas8.30 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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