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Partidos de hoy, martes 13 de octubre: qué partido hay de Champions League y Copa Sudamericana
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 13 de octubre, en los que destacan partidos de Champions League, Copa Sudamericana y más.
Partidos de hoy, martes 13 de octubre, con la Champions League y Copa Sudamericana. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de ver los partidos de hoy, martes 13 de octubre, en los que destacan choques de UEFA Champions League, Copa Sudamericana y demás certámenes internacionales. Revisa los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ninguno de los encuentros en lista.
Partidos de hoy por Champions League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sabah vs Slavia Praga
|11.45 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Lens vs Sporting Lisboa
|11.45 am.
|ESPN, Disney Plus
|Atlético de Madrid vs Manchester United
|2.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Arsenal vs Lille
|2.00 pm.
|ESPN 4, Disney Plus
|Galatasaray vs Barcelona
|2.00 pm.
|ESPN 5, Disney Plus
|Inter vs Brujas
|2.00 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|Leipzig vs PSV
|2.00 pm.
|ESPN 7, Disney Plus
|Viking vs Bayern Múnich
|2.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Villarreal vs Napoli
|2.00 pm.
|ESPN 6, Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Boca Juniors vs Vasco da Gama
|7.30 pm.
|DSports, DGO, ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por AFC Champions League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|2.45 am.
|Sport 1, Nova Sport
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|5.00 am.
|Sportklub 3
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|5.00 am.
|Nova Sport
|Shanghai Port vs Daejeon Citizen
|5.00 am.
|Sportklub 1
|Buriram United vs Beijing Guoan
|7.15 am.
|Sportklub 1
|Cong An Hanoi vs Kashima Antlers
|7.15 am.
|Disney Plus
|Al Sadd vs Al Hilal
|11.00 am.
|Disney Plus
|Al Ittihad vs Shabab Al Ahli
|1.15 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas
|6.30 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play
|Millonarios vs Once Caldas
|8.30 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
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