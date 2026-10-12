¿A qué hora juega Arsenal vs Lille por Champions League y en qué canal ver partido?

Arsenal vs. Lille se enfrentan por la Champions League 2026 en un partido que promete emociones en el torneo europeo. Conoce a qué hora juega, qué canales transmiten el encuentro EN DIRECTO y dónde ver el partido ONLINE para no perderte las incidencias de este esperado duelo.

¿Cuándo juega Arsenal vs Lille por Champions League?

El partido de Arsenal vs Lille por la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 13 de octubre en el Emirates Stadium de Londres. El elenco de los Gunners buscará respetar su localía ante un equipo necesitado como el cuadro francés.

¿A qué hora juega Arsenal vs Lille?

El choque entre las escuadras de Arsenal y Lille inician a partir de las 2.00 pm. hora peruana (7.00 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 3.00 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.00 pm.

España: 9.00 pm.

¿Dónde ver Arsenal vs Lille EN VIVO?

La transmisión del partido entre Arsenal vs Lille por la UEFA Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN 4 para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus disponible para PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Arsenal se perfila como favorito ante Lille en esta jornada de Champions League.

Canales de transmisión para ver Arsenal vs Lille