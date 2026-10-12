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¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Manchester United y en dónde ver partido por Champions League?

Conoce cuándo, a qué hora y en qué canal ver el partido entre Atlético Madrid vs Manchester United por la fase de liga de la Champions League 2026-2027.

Luis Blancas
Hora y canal del Atlético Madrid vs Manchester United
Hora y canal del Atlético Madrid vs Manchester United | Composición: Líbero
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La Champions League regresa y ofrece un escenario ideal para seguir un choque de máxima exigencia entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, correspondiente a la fase de liga del torneo europeo de la temporada 2026-2027, en el histórico Estadio Metropolitano. A continuación, te explicamos en qué fecha se disputará, a qué hora comenzará y por qué señal podrá verse este duelo internacional.

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¿Cuándo juega Atlético Madrid vs Manchester United?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United se llevará a cabo el martes 12 de octubre en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid, España.

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¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Manchester United por la Champions League?

El encuentro entre Manchester United y Atlético de Madrid se disputará a las 12.00 p. m. (hora peruana). Además, te informamos de los horarios en los distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.
  • México y Honduras: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos: 1.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles)
  • España: 7.00 p. m.
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¿Dónde ver Atlético Madrid vs Manchester United por la Champions League?

El duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United podrá seguirse en toda Latinoamérica a través de ESPN y Disney+. A continuación, detallamos los canales para otros países:

  • Perú: ESPN 2 y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN 2 y Disney+
  • Chile: ESPN 2 y Disney+
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney+
  • Paraguay: ESPN 2 y Disney+
  • Uruguay: ESPN 2 y Disney+
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney+
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney+
  • México: Fox One y FOX+
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Víx y Univisión Now
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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