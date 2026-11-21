Boca Juniors volvió a celebrar a nivel internacional después de 18 años. El conjunto argentino derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026 y levantó un nuevo trofeo continental. La histórica consagración no pasó desapercibida para Luis Advíncula, quien tuvo un paso por el equipo 'xeneize' y se pronunció en redes sociales.

Luis Advíncula dio emotivo mensaje a Boca Juniors tras salir campeón de la Copa Sudamericana 2026

Advíncula utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación relacionada con el campeonato de Boca Juniors. Además, aprovechó la ocasión para expresar el cariño que todavía siente por la institución argentina y enviarle un mensaje especial a sus seguidores.

Luis Advíncula saludó a Boca Juniors por su título en la Copa Sudamericana 2026

“Felicidades a este hermoso club que quiero mucho. Se lo merecen todos los bosteros”, escribió el defensor en una historia de Instagram. Sus palabras reflejaron el vínculo que mantiene con el cuadro azul y oro, donde dejó una huella durante su etapa como futbolista.

De esta manera, el triunfo ante Atlético Mineiro significó un festejo especial para Boca Juniors, que volvió a conquistar un título internacional después de casi dos décadas. Su anterior celebración continental había sido en la Recopa Sudamericana de 2008.

¿Cómo le fue a Luis Advíncula en Boca Juniors?

Luis Advíncula estuvo cinco temporadas en Boca Juniors, desde 2021 hasta enero de 2026, período en el que se consolidó como una de las piezas más destacadas del equipo en 2023, año en el que alcanzó la final de la Copa Libertadores. En ese lapso, el lateral disputó 169 encuentros, marcó 6 tantos y obtuvo 4 títulos, entre ellos la Copa Argentina, la Liga Profesional y la Supercopa.