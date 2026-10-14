- Hoy:
- Partidos de hoy
- Roma vs Real Madrid
- Manchester City vs PSG
- Fluminense vs Palmeiras
- At. Mineiro vs. Montevideo City
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
0
¡Golpe a Real Madrid! Error de Vinicius y gol de Malen para el 2-1 de Roma por Champions League
Vinicius intentó hacer un toque en mediocampo y perdió el esférico, por lo que Roma aprovechó el error para que Malen selle el 2-1 ante Real Madrid.
Gol de Roma tras error de Vinicius para el 2-1 ante Real Madrid. | Foto: ESPN
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
Sobre los 50 minutos del partido entre Real Madrid vs Roma, el elenco blanco salía desde su campo con un pase directo a Vinicius Junior. El brasileño quiso dar una asistencia de taco y terminó perdiendo el balón, por lo que la 'Loba' tomó posesión de ella y permitió que Malen selle el 2-1 ante los dirigidos por José Mourinho.