0
EN VIVO
Real Madrid vs Roma por Champions League
EN DIRECTO
Manchester City vs PSG por Champions League

¡Golpe a Real Madrid! Error de Vinicius y gol de Malen para el 2-1 de Roma por Champions League

Vinicius intentó hacer un toque en mediocampo y perdió el esférico, por lo que Roma aprovechó el error para que Malen selle el 2-1 ante Real Madrid.

Diego Medina
Gol de Roma tras error de Vinicius para el 2-1 ante Real Madrid.
Gol de Roma tras error de Vinicius para el 2-1 ante Real Madrid. | Foto: ESPN
COMPARTIR

Sobre los 50 minutos del partido entre Real Madrid vs Roma, el elenco blanco salía desde su campo con un pase directo a Vinicius Junior. El brasileño quiso dar una asistencia de taco y terminó perdiendo el balón, por lo que la 'Loba' tomó posesión de ella y permitió que Malen selle el 2-1 ante los dirigidos por José Mourinho.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE: cómo va el partido y minuto a minuto

  2. ¡Golpe a Real Madrid! Error de Vinicius y gol de Malen para el 2-1 de Roma por Champions League

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano