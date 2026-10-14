¡Golpe a Real Madrid! Error de Vinicius y gol de Malen para el 2-1 de Roma por Champions League

Sobre los 50 minutos del partido entre Real Madrid vs Roma, el elenco blanco salía desde su campo con un pase directo a Vinicius Junior. El brasileño quiso dar una asistencia de taco y terminó perdiendo el balón, por lo que la 'Loba' tomó posesión de ella y permitió que Malen selle el 2-1 ante los dirigidos por José Mourinho.