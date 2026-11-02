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Tabla de Champions League 2026-27 EN VIVO: posiciones y resultados de la fecha 4
La cuarta fecha de la Fase de la UEFA Champions League 2026-27 se jugará del 3 al 4 de octubre, con emocionantes duelos como Barcelona vs Aston Villa y Bayern Múnich vs Atlético de Madrid.
Desde este martes 3 hasta el miércoles 4 se jugará la cuarta fecha de la Fase de la Liga de la UEFA Champions League 2026-27. Jornada que nos traerá tremendos encuentros como el Barcelona vs Aston Villa en el Spotify Camp Nou, Bayern Múnich vs Atlético de Madrid en el Allianz Arena, el Villarreal vs PSG en la Cerámica y el AEK vs Real Madrid. A continuación, podrás repasar cómo marcha la tabla de posiciones, programación y resultados de los encuentros.
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Tabla de posiciones Champions League 2026-27
Programación y resultados de la fecha 4 de la Champions League 2026-27
¿Dónde se pueden ver los partidos de la UEFA Champions League?
Todos los encuentros de la UEFA Champions League pueden verse en los distintos canales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
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