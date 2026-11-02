Canal confirmado para ver Real Madrid vs AEK Atenas por Champions League: dónde ver transmisión

Todo va quedando listo para el partido entre Real Madrid vs AEK Atenas por una nueva jornada de la UEFA Champions League. Dicho cotejo se jugará el miércoles 4 de noviembre en el OPAP Arena a partir de las 12.45 p. m. hora peruana (5.45 p. m. hora GMT). En esta nota conoce el canal confirmado para disfrutar de estos vibrantes 90 minutos.

¿Dónde ver Real Madrid vs AEK Atenas?

La transmisión de Real Madrid vs AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase de liga de Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs AEK Atenas

Argentina: FOX Sports, Disney Plus

Bolivia: Disney Plus

Brasil: TNT Brasil, Max Brasil

Chile: Disney Plus, ESPN 5

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión

Real Madrid viene de golear a Racing de Santander por LaLiga.

El Real Madrid afronta su visita al AEK Atenas con la ilusión de prolongar su gran momento futbolístico. El equipo dirigido por José Mourinho llega con tres victorias consecutivas en la Champions League, tras superar al Inter, Roma y RB Leipzig, resultados que lo mantienen en el cuarto puesto de la fase liga con nueve puntos. Los blancos buscarán un nuevo triunfo que les permita consolidarse entre los ocho primeros y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

Por su parte, el AEK Atenas necesita recuperarse de sus últimas presentaciones europeas, luego de sumar una victoria y dos derrotas en las primeras tres jornadas. El conjunto griego marcha en el puesto 29 con tres unidades y afrontará un exigente desafío ante uno de los candidatos al título. Jugar en casa representa una oportunidad para dar el golpe y recuperar terreno en la clasificación.