- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- Sport Huancayo vs Melgar
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Canal confirmado para ver Real Madrid vs AEK Atenas por Champions League: dónde ver transmisión
Conoce el canal de transmisión oficial para ver el partido de Real Madrid vs AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.
Todo va quedando listo para el partido entre Real Madrid vs AEK Atenas por una nueva jornada de la UEFA Champions League. Dicho cotejo se jugará el miércoles 4 de noviembre en el OPAP Arena a partir de las 12.45 p. m. hora peruana (5.45 p. m. hora GMT). En esta nota conoce el canal confirmado para disfrutar de estos vibrantes 90 minutos.
¿Dónde ver Real Madrid vs AEK Atenas?
La transmisión de Real Madrid vs AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase de liga de Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs AEK Atenas
- Argentina: FOX Sports, Disney Plus
- Bolivia: Disney Plus
- Brasil: TNT Brasil, Max Brasil
- Chile: Disney Plus, ESPN 5
- Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión
Real Madrid viene de golear a Racing de Santander por LaLiga.
El Real Madrid afronta su visita al AEK Atenas con la ilusión de prolongar su gran momento futbolístico. El equipo dirigido por José Mourinho llega con tres victorias consecutivas en la Champions League, tras superar al Inter, Roma y RB Leipzig, resultados que lo mantienen en el cuarto puesto de la fase liga con nueve puntos. Los blancos buscarán un nuevo triunfo que les permita consolidarse entre los ocho primeros y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.
Por su parte, el AEK Atenas necesita recuperarse de sus últimas presentaciones europeas, luego de sumar una victoria y dos derrotas en las primeras tres jornadas. El conjunto griego marcha en el puesto 29 con tres unidades y afrontará un exigente desafío ante uno de los candidatos al título. Jugar en casa representa una oportunidad para dar el golpe y recuperar terreno en la clasificación.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90