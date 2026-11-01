Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Aston Villa por UEFA Champions League

Barcelona vs Aston Villa se enfrenta este martes 3 de noviembre por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Este duelo reunirá a dos de los equipos protagonistas del campeonato y se jugará en el Spotify Camp Nou. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para que no te pierdas ni un detalle de este compromiso.

Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Aston Villa

El partido de Barcelona vs Aston Villa por la UEFA Champions League contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este duelo se podrá sintonizar vía ONLINE por la aplicación de Disney Plus. En España, el compromiso se podrá ver mediante Movistar Plus.

¿Qué canal transmite partido de Barcelona vs Aston Villa por Champions League?

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: TNT Brasil, SBT y Max.

Argentina, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Chile: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: TNT Sports y Max.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4.

Estados Unidos: Paramount Plus y DAZN USA.

¿Cómo llegan Barcelona y Aston Villa al partido por Champions League?

Barcelona llega a este duelo con la obligación de vencer al Aston Villa para redimirse de su derrota ante PSG y no complicar su clasificación. El equipo comandado por Hansi Flick llegará con una motivación renovada luego de su majestuosa victoria por 6-1 ante Alavés. Del mismo modo, para este duelo contará con grandes figuras como Lamine Yamal, Raphinha, Rodri, entre otros.

Lamine Yamal y Raphinha anotaron en la última victoria del Barcelona

Por su parte, Aston Villa llegará a este partido con una motivación especial tras ser uno de los equipos que tiene puntaje perfecto en la tabla de posiciones. Sin embargo, llegan de sufrir un amargo revés tras empatar 1-1 ante Fulham por Premier League. El equipo comandado por Unai Emery ha sumado siete victorias en sus últimos 10 partidos.