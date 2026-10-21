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Real Madrid vs Leipzig por Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO: resultados y ubicaciones de la fecha 3

Aquí podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League durante la tercera fecha. Así como también los clasificados y más.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League. | Foto: composición Líbero
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Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la tercera fecha de Fase de la Liga de la UEFA Champions League. De momento, solo PSG y Liverpool se mantienen con puntaje perfecto tras ganar sus tres primeros encuentros.

Real Madrid vs. Leipzig juegan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la Champions League 2026-2027.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO HOY: transmisión del partido

Tabla de posiciones Champions League 2026-27

PuestosClubPuntos
1PSG9
2Liverpool9
3Stuttgart7
4Aston Villa6
5Barcelona6
6Como6
7Manchester City6
8Sporting Lisboa6
9Arsenal6
10Real Madrid6
11Real Betis6
12Borussia Dortmund6
13Bayern Múnich4
14AS Roma4
15Shaktar4
16Atlético de Madrid4
17PSV4
18Villarreal3
19Club Brujas3
20Manchester United3
21Lens3
22Napoli3
23RB Leipzig3
24Galatasaray3
25Feyenoord3
26Sabah FC3
27Bodo/Glimt3
28AEK3
29Fenerbache2
30Viking1
31Slavia Praga1
32Inter0
33LASK0
34Porto0
35Lille0
36Slovan Bratislava0

Resultados de la Champions League: Fecha 3

MARTES 20 DE OCTUBRE

  • Fenerbahce 2-2 Slavia Praga
  • Sabah 1-2 Borussia Dortmund
  • AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
  • Porto 0-1 PSV
  • Liverpool 4-3 Villarreal
  • Manchester City 5-1 AEK Atenas
  • PSG 4-2 Barcelona
  • Napoli 4-3 Bodo/Glimt
  • Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

  • Como 4-1 Manchester United
  • Lille 2-4 Galatasaray
  • Aston Villa vs. Viking - 2.00 p. m.
  • Club Brujas vs. Lens - 2.00 p. m.
  • Bayern Múnich vs. Arsenal - 2.00 p. m.
  • Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk - 2.00 p. m.
  • Real Madrid vs. RB Leipzig - 2.00 p. m.
  • Real Betis vs. Feyenoord - 2.00 p. m.
  • Sporting de Lisboa vs. LASK - 2.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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