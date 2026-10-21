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Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO: resultados y ubicaciones de la fecha 3
Aquí podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League durante la tercera fecha. Así como también los clasificados y más.
Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la tercera fecha de Fase de la Liga de la UEFA Champions League. De momento, solo PSG y Liverpool se mantienen con puntaje perfecto tras ganar sus tres primeros encuentros.
Tabla de posiciones Champions League 2026-27
|Puestos
|Club
|Puntos
|1
|PSG
|9
|2
|Liverpool
|9
|3
|Stuttgart
|7
|4
|Aston Villa
|6
|5
|Barcelona
|6
|6
|Como
|6
|7
|Manchester City
|6
|8
|Sporting Lisboa
|6
|9
|Arsenal
|6
|10
|Real Madrid
|6
|11
|Real Betis
|6
|12
|Borussia Dortmund
|6
|13
|Bayern Múnich
|4
|14
|AS Roma
|4
|15
|Shaktar
|4
|16
|Atlético de Madrid
|4
|17
|PSV
|4
|18
|Villarreal
|3
|19
|Club Brujas
|3
|20
|Manchester United
|3
|21
|Lens
|3
|22
|Napoli
|3
|23
|RB Leipzig
|3
|24
|Galatasaray
|3
|25
|Feyenoord
|3
|26
|Sabah FC
|3
|27
|Bodo/Glimt
|3
|28
|AEK
|3
|29
|Fenerbache
|2
|30
|Viking
|1
|31
|Slavia Praga
|1
|32
|Inter
|0
|33
|LASK
|0
|34
|Porto
|0
|35
|Lille
|0
|36
|Slovan Bratislava
|0
Resultados de la Champions League: Fecha 3
MARTES 20 DE OCTUBRE
- Fenerbahce 2-2 Slavia Praga
- Sabah 1-2 Borussia Dortmund
- AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
- Porto 0-1 PSV
- Liverpool 4-3 Villarreal
- Manchester City 5-1 AEK Atenas
- PSG 4-2 Barcelona
- Napoli 4-3 Bodo/Glimt
- Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
- Como 4-1 Manchester United
- Lille 2-4 Galatasaray
- Aston Villa vs. Viking - 2.00 p. m.
- Club Brujas vs. Lens - 2.00 p. m.
- Bayern Múnich vs. Arsenal - 2.00 p. m.
- Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk - 2.00 p. m.
- Real Madrid vs. RB Leipzig - 2.00 p. m.
- Real Betis vs. Feyenoord - 2.00 p. m.
- Sporting de Lisboa vs. LASK - 2.00 p. m.
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