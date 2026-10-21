Real Madrid vs Leipzig EN VIVO por Champions League: alineaciones, hora y canal

MIRA AQUÍ Real Madrid vs Leipzig EN VIVO GRATIS | HOY chocan vía ESPN EN DIRECTO por la tercera fecha de la Champions League. Este compromiso tiene lugar en el estadio Santiago Bernabéu y puedes seguir el minuto a minuto por internet, los goles y el resumen final a través de Libero.pe.

Real Madrid vs Leipzig EN VIVO por Champions League: minuto a minuto 13:18 Jugadores de Real Madrid y Leipzig llegaron al Bernabéu Cada una de las delegaciones se encuentra en el estadio Bernabéu para sus entrenamientos respectivos. 12:54 Alineación confirmada de Leipzig Vandevoordt, Orbán, Nusa, Gruda, Seiwald, Baku, El Aynaoui, Raum, Castello, Nkunku y Romulo. 12:51 Alineación confirmada de Real Madrid Cortouis, Valverde, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Vinicius, Arda Güler y Kylian Mbappé. 12:40 Leipzig quiere dar el golpe en el Bernabéu El cuadro alemán inició mal la fase liga de Champions League tras perder ante Como, pero luego levantó cabeza al vencer a PSV. Ahora, busca su segundo triunfo al hilo ante Real Madrid en el Bernabéu. 12:38 Real Madrid busca puntaje perfecto El elenco de José Mourinho quiere encadenar su tercera victoria consecutiva en Champions League ante Leipzigi. De hacerlo, igualará a PSG y Liverpool. 12:06 Diomandé ante su exequipo La nueva joya de Real Madrid proviene de Leipzig y ahora lo enfrentará en el Bernabéu por Champions League, ¿Se cumplirá la ley del ex? 11:32 Historial de Real Madrid vs Leipzig Real Madrid 1-1 Leipzig (Champions League 2024)

Leipzig 0-1 Real Madrid (Champions League 2024)

Leipzig 3-2 Real Madrid (Champions League 2022)

Real Madrid 2-0 Leipzig (Champions League 2022) 11:31 Real Madrid vs Leipzig: pronóstico y cuotas Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito ante Leipzig por este duelo de Champions League. Las casas de apuestas pagan en promedio 1.22 si ganan los madridistas, 7.80 el empate y 11.00 el triunfo de los alemanes. 10:04 Últimos resultados de Leipzig Bayern Múnich 6-1 Leipzig (Bundesliga 2026)

Leipzig 1-0 PSV (Champions League 2026)

Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt (Bundesliga 2026)

Bayer Leverkusen 2-0 Leipzig (Bundesliga 2026)

Leipzig 5-0 Hamburgo (Bundesliga 2026) 10:03 Últimos resultados de Real Madrid Real Madrid 4-1 Sevilla (LaLiga 2026)

Roma 3-4 Real Madrid (Champions League 2026)

Real Madrid 1-0 Villarreal (LaLiga 2026)

Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid (LaLiga 2026)

Elche 2-3 Real Madrid (LaLiga 2026) 09:34 Convocados de Real Madrid ante Leipzig Estos son los jugadores llamados por Mourinho para partido ante Leipzig en el Bernabéu. 09:32 ¿Dónde ver Real Madrid vs Leipzig? La transmisión del partido entre Real Madrid vs Leipzig se verá por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. 08:59 Posible alineación de Leipzig Vandevoordt; Bakuk, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo. 08:59 Posible alineación de Real Madrid Courtois, Fede, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Güler, Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé. 07:58 ¿A qué hora juega Real Madrid vs Leipzig? El horario del partido entre Real Madrid vs Leipzig inicia a partir de las 2.00 pm. hora peruana (9.00 pm. horas de España). 07:57 ¿Cuándo juega Real Madrid vs Leipzig? El partido entre Real Madrid vs Leipzig por la fecha 3 de la Champions League se juega HOY, miércoles 21 de octubre. 07:43 Real Madrid vs Leipzig: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias del partido entre Real Madrid vs Leipzig por la Champions League.

Real Madrid vs Leipzig EN VIVO GRATIS: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Cortouis, Valverde, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Vinicius, Arda Güler y Kylian Mbappé.

Alineación de Real Madrid.

Leipzig: Vandevoordt, Orbán, Nusa, Gruda, Seiwald, Baku, El Aynaoui, Raum, Castello, Nkunku y Romulo.

Alineación de Leipzig.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Leipzig?

Conoce los horarios por países para ver el duelo entre Real Madrid vs Leipzig por la tercera jornada de la UEFA Champions League:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Honduras: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver la transmisión del partido Real Madrid vs Leipzig?

Estos son los canales de transmisión para ver el partido EN VIVO de Real Madrid vs Leipzig por Champions League:

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN 2 y Disney+

Ecuador: ESPN 2 y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN 2 y Disney+

Real Madrid vs Leipzig: previa del partido

El cuadro blanco llega entonado tras su victoria en la fecha pasada ante la AS Roma por 4-3 de visita y en una épica remontada. Además, en LaLiga golearon 4-1 a Sevilla el pasado fin de semana. También, el último domingo visitó a Barcelona en el clásico.

Cabe señalar que para este encuentro, José Mourinho sí puede contar con Vinicius Júnior, quien está suspendido para el campeonato liguero. Además, Kylian Mbappé y Jude Bellingham son otras de las armas del equipo merengue para conseguir un triunfo.

Por su parte, si bien la escuadra alemana ganó su último partido de la Champions League por 1-0 al PSV, en la Bundesliga fueron apabullados por el Bayern Munich, que le endosó un 6-1 en el Allianz Arena.

Real Madrid vs Leipzig por la Champions League

Real Madrid vs Leipzig: pronóstico, cuánto paga y cuotas

Real Madrid parte como favorito para imponerse a RB Leipzig, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca esté la hora del partido:

Real Madrid Empate RB Leipzig Te Apuesto 1.28 6.15 8.60 Betsson 1.21 7.50 10.50 Apuesta Total 1.26 6.70 8.40 Caliente 1.24 7.40 10.25 Betano 1.26 6.60 9.75

Real Madrid vs Leipzig: alineaciones probables

Real Madrid : Courtois, Fede, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Güler, Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

: Courtois, Fede, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Güler, Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé. RB Leipzig: Vandevoordt; Bakuk, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo.

¿Dónde juega Real Madrid vs Leipzig por Champions League?

Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

El partido entre Real Madrid vs Leipzig se juega en el estadio Santiago Bernabéu, recinto ubicado en la ciudad de Madrid y que cuenta con una capacidad de 83.186 espectadores.