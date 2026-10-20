Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora y dónde ver

Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la fecha número 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El conjunto alemán recibirá al equipo inglés en el Allianz Arena, en un encuentro que promete grandes emociones por el nivel de ambas plantillas. El partido está programado para las 2.00 p. m. con transmisión de ESPN. A continuación te brindamos todos los detalles al respecto.

El Bayern Múnich afronta este compromiso con la intención de hacer valer su localía y sumar tres puntos importantes en la competición europea. El equipo alemán buscará recuperarse del inesperado empate 3-3 frente al Viking FK, para así meterse entre los primeros lugares de la competición más importante de Europa.

Por su parte, el Arsenal intentará conseguir un resultado positivo como visitante. El conjunto inglés, dirigido por Mikel Arteta, buscará imponer su estilo de juego ante uno de los clubes más importantes de Inglaterra y el continente, en un duelo será clave para ambos en la Champions League 2026/27, ya que los alemanes tienen cuatro puntos y los ingleses seis.

Arsenal tiene puntaje perfecto por el momento.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Arsenal?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington D. C., Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España y Francia: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO?

El partido entre Bayern Múnich vs. Arsenal por la UEFA Champions League se podrá seguir EN VIVO por ESPN en Perú y otros países de Sudamérica. Asimismo, la transmisión estará disponible ONLINE mediante la plataforma de streaming Disney+. En España, el compromiso se emitirá a través de Movistar Plus+.

¿En qué canal ver Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO?

Te brindamos la guía completa:

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney+.

México: TNT Sports y HBO Max.

Estados Unidos: Paramount+.

España: Movistar Plus+.

La disponibilidad de canales puede variar según el territorio y el paquete contratado.

¿En qué estadio juega Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League?

El partido entre Bayern Múnich y Arsenal se disputará en el Allianz Arena, estadio ubicado en la ciudad de Múnich, Alemania. El recinto deportivo es el hogar del cuadro de Baviera y es uno de los más grandes de toda Europa, con una capacidad para albergar hasta 75 mil espectadores en sus tribunas.