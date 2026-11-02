¿A qué hora juega Barcelona vs Aston Villa por Champions League y dónde ver partido?

El fútbol europeo vuelve a captar la atención de los hinchas con una nueva jornada de la Champions League 2026-27. Uno de los encuentros más atractivos tendrá como protagonistas a Barcelona y Aston Villa, dos equipos que llegan con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar puntos en la fase de liga. Por ello, te contamos todos los detalles para que no te pierdas este compromiso.

¿A qué hora juega Barcelona vs Aston Villa por la Champions League?

El encuentro que se llevará a cabo este martes 3 de noviembre está programado para seguirse desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, estos son los horarios del encuentro para que no te lo pierdas.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Aston Villa por la Champions League

ESPN será la señal encargada de transmitir el encuentro de la Champions League en Sudamérica, con excepción de Brasil.

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN

¿Cómo llegan Barcelona y Aston Villa por la Champions League?

Barcelona llega tras golear 6-1 a Deportivo Alavés en LaLiga, resultado que le permitió recuperar confianza luego de dos derrotas consecutivas. En la Champions suma seis puntos y buscará hacerse fuerte en casa.

Aston Villa, por su parte, registra tres victorias en sus primeras presentaciones europeas y lidera con nueve puntos. El equipo de Unai Emery intentará mantener su campaña perfecta en su visita al Camp Nou.