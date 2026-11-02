Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: programación de la Champions League, Liga 1 y más

Este martes 3 de noviembre se jugarán tremendos cotejos. Por ejemplo, se realizará la fecha 15 del Torneo Clausura con la participación de Alianza Lima ante Cienciano; luego, se jugará la cuarta fecha de la UEFA Champions League y tendrá grandes duelos como Bayern Múnich vs Atlético de Madrid y Barcelona vs Aston Villa, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Champions League 2026-27

Partido Horario Canal Galatasaray vs Stuttgart 12.45 p. m. ESPN y Disney+ Shaktar vs Sporting Lisboa 12.45 p. m. ESPN 5 y Disney+ Atlético de Madrid vs Bayern Múnich 3.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Barcelona vs Aston Villa 3.00 p. m. ESPN y Disney+ Bodo/Glimt vs Lille 3.00 p. m. ESPN 4 y Disney+ Feyenoord vs Inter 3.00 p. m. ESPN 7 y Disney+ LASK vs Slovan Bratislava 3.00 p. m. ESPN 6 y Disney+ Manchester United vs AS Roma 3.00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Villarreal vs PSG 3.00 p. m. ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal Comerciantes Unidos vs ADT 3.00 p. m. L1 Max y L1 Play Alianza Lima vs Cienciano 8.00 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal Aurora vs Independiente 6.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Chapecoense vs Mirassol 5.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Internacional vs Coritiba 7.30 p. m. L1 Play y Fanatiz

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

Partido Horario Canal Pereira vs Tolima 3.30 p. m. RCN Nuestra Tele Dep. Pasto vs Jaguares de Córdoba 6.20 p. m. RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Femenina