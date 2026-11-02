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Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: programación de la Champions League, Liga 1 y más
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 3 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1 y Champions League, entre otros torneos
Este martes 3 de noviembre se jugarán tremendos cotejos. Por ejemplo, se realizará la fecha 15 del Torneo Clausura con la participación de Alianza Lima ante Cienciano; luego, se jugará la cuarta fecha de la UEFA Champions League y tendrá grandes duelos como Bayern Múnich vs Atlético de Madrid y Barcelona vs Aston Villa, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Champions League 2026-27
|Partido
|Horario
|Canal
|Galatasaray vs Stuttgart
|12.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Shaktar vs Sporting Lisboa
|12.45 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
|3.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Barcelona vs Aston Villa
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Bodo/Glimt vs Lille
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Feyenoord vs Inter
|3.00 p. m.
|ESPN 7 y Disney+
|LASK vs Slovan Bratislava
|3.00 p. m.
|ESPN 6 y Disney+
|Manchester United vs AS Roma
|3.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Villarreal vs PSG
|3.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Comerciantes Unidos vs ADT
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Alianza Lima vs Cienciano
|8.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Aurora vs Independiente
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Chapecoense vs Mirassol
|5.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Internacional vs Coritiba
|7.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Pereira vs Tolima
|3.30 p. m.
|RCN Nuestra Tele
|Dep. Pasto vs Jaguares de Córdoba
|6.20 p. m.
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Alianza Lima
|3.00 p. m.
|Bicolor+
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