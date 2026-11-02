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Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: programación de la Champions League, Liga 1 y más

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 3 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1 y Champions League, entre otros torneos

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este martes 3 de noviembre.
Revisa los partidos que se jugarán este martes 3 de noviembre. | Partidos de hoy | Foto: composición Líbero
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Este martes 3 de noviembre se jugarán tremendos cotejos. Por ejemplo, se realizará la fecha 15 del Torneo Clausura con la participación de Alianza Lima ante Cienciano; luego, se jugará la cuarta fecha de la UEFA Champions League y tendrá grandes duelos como Bayern Múnich vs Atlético de Madrid y Barcelona vs Aston Villa, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

¿A qué hora juega Barcelona vs Aston Villa por Champions League y dónde ver partido?

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Aston Villa por Champions League y dónde ver partido?

Partidos de hoy por la Champions League 2026-27

PartidoHorarioCanal
Galatasaray vs Stuttgart12.45 p. m.ESPN y Disney+
Shaktar vs Sporting Lisboa12.45 p. m.ESPN 5 y Disney+
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich3.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Barcelona vs Aston Villa3.00 p. m.ESPN y Disney+
Bodo/Glimt vs Lille3.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Feyenoord vs Inter3.00 p. m.ESPN 7 y Disney+
LASK vs Slovan Bratislava3.00 p. m.ESPN 6 y Disney+
Manchester United vs AS Roma3.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Villarreal vs PSG3.00 p. m.ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Comerciantes Unidos vs ADT3.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Alianza Lima vs Cienciano8.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Aurora vs Independiente6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Chapecoense vs Mirassol5.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Internacional vs Coritiba7.30 p. m.L1 Play y Fanatiz

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Pereira vs Tolima3.30 p. m.RCN Nuestra Tele
Dep. Pasto vs Jaguares de Córdoba6.20 p. m.RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Alianza Lima3.00 p. m.Bicolor+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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