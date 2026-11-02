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Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora y canal
Barcelona vs. Aston Villa chocan este martes por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los clubes Barcelona vs. Aston Villa juegan EN VIVO este martes un partido interesante por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-2027 en el Spotify Camp Nou de Cataluña. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión EN DIRECTO está a cargo de ESPN, HBO MAX y TNT Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO: resultados y ubicaciones de la fecha 3
Será la primera vez en la historia que los clubes Barcelona y Aston Villa se vean las caras en un partido de Champions League. El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la temporada de 1983, específicamente en la definición de la Supercopa de Europa, donde los 'Villanos' se quedaron con el trofeo tras vencer a los 'Culés' por un global de 3-1.
De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League 2026-27, el conjunto inglés tiene puntaje perfecto al derrotar a Brujas, Fenerbahçe y Viking. Por su parte, el elenco catalán perdió su invicto la jornada pasada ante el PSG, es por eso que está en el octavo lugar, a tres de los líderes.
Barcelona vs. Aston Villa: horario del partido de Champions League
Si quieres ver los partidos de la Champions League y deseas sintonizar el enfrentamiento entre Barcelona vs. Aston Villa, por la cuarta fecha de la fase liga, aquí te presentamos los horarios en los distintos países:
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Aston Villa?
- Brasil: HBO MAX, TNT Sports y SBT
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- México: HBO MAX y TNT Sports
- Estados Unidos: Paramount+ y DAZN
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2
Barcelona vs. Aston Villa: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|FC Barcelona
|Empate
|Aston Villa
|Betsson
|1.25
|7.20
|9.50
|Betano
|1.28
|6.60
|8.75
|Bet365
|1.25
|7.50
|8.00
|1XBET
|1.28
|6.80
|11.40
|Caliente
|1.24
|7.20
|10.25
|Stake
|1.24
|6.45
|10.50
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