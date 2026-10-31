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¿A qué hora juega Real Madrid vs. Racing y dónde ver partido por LaLiga de España?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Real Madrid vs. Racing de Santander por LaLiga de España, este domingo 1 de noviembre.

Francisco Esteves
Real Madrid vs. Racing por LaLiga.
Real Madrid vs. Racing por LaLiga. | Foto: Composición de Líbero.
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Real Madrid visitará al Racing de Santander por la jornada 11 de LaLiga de España, en El Sardinero. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión para que disfrutes de este emocionante encuentro. Los dirigidos por José Mourinho vienen de vencer 2-1 al Barcelona en el Clásico y están con el ánimo a tope.

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El conjunto blanco marcha de momento tercero con 24 unidades. Por debajo de los azulgranas con 27 y del Atlético Madrid con 28, aunque los ‘Colchoneros’ ya jugaron su encuentro de esta fecha. Por su parte, Racing se ubica en la decimotercera posición con 11 puntos y urge de una victoria en casa para alejarse de la zona de descenso.

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¿Cuándo juega Real Madrid vs Racing Santander?

El partido entre Real Madrid vs Racing Santander por LaLiga se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, en el estadio El Sardinero, ubicado en la ciudad de Santander, España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Racing Santander?

Te brindamos la hora según tu país de residencia:

  • México y Centroamérica: 9.15 a. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 10.15 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12.15 p. m.
  • Estados Unidos: 11.15 a. m. (Miami y Nueva York) y 8.15 a. m. (Los Ángeles)
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Racing Santander?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Racing Santander estará disponible en los siguientes canales y plataformas:

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Paraguay: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Bolivia: DSports y DGO
  • Brasil: CazéTV
  • México: SKY Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+
  • España: DAZN
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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