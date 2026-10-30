Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: quiénes juegan por Liga 1, LaLiga, Bundesliga y más

Momento de cerrar el mes con estos partidos de hoy, sábado 31 de octubre, en los que destacan choques de Liga 1, LaLiga, Premier League, Serie A, entre otros certámenes. Revisa la agenda completa para que conozcas los horarios y canales de transmisión de cada uno de los encuentros.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Alianza Atlético vs Juan Pablo II
|3.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Chelsea vs Manchester United
|7.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Manchester City vs Brighton
|10.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Hull City vs Ipswich Town
|10.00 am.
|Disney Plus
|Coventry City vs Sunderland
|10.00 am.
|Disney Plus
|Brentford vs Nottingham Forest
|10.00 am.
|Disney Plus
|Bournemouth vs Leeds United
|10.00 am.
|Disney Plus
|Tottenham vs Crystal Palace
|12.30 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Aston Villa vs Fulham
|3.00 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Levante vs Atlético de Madrid
|8.00 am.
|DSports, DGO
|Rayo Vallecano vs Celta
|10.15 am.
|Disney Plus
|Real Betis vs Málaga
|12.30 pm.
|DSports, DGO
|Barcelona vs Alavés
|3.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bologna vs Monza
|9.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Udinese vs Roma
|12.00 m.
|ESPN 5, Disney Plus
|Milan vs Inter
|2.45 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Werder Bremen vs Hoffenheim
|9.30 am.
|Disney Plus
|Schalke 04 vs Leipzig
|9.30 am.
|Disney Plus
|Borussia M'gladbach vs Paderborn
|9.30 am.
|Disney Plus
|Bayer Leverkusen vs Stuttgart
|9.30 am.
|ESPN 5, Disney Plus
|Augsburgo vs Friburgo
|9.30 am.
|Disney Plus
|Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
|12.30 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Troyes vs Le Mans
|2.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga de Portugal
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Moreirense vs Estrela
|10.30 am.
|V+ TVI, ZAP
|Porto vs Estoril
|3.30 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Riestra vs Talleres Córdoba
|3.00 pm.
|ESPN Premium
|Vélez vs San Lorenzo
|5.15 pm.
|TNT Sports
|Estudiantes vs Instituto
|7.30 pm.
|ESPN Premium
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Real Oruro vs Nacional Potosí
|2.00 pm.
|Entel Gol
|ABB vs San Antonio Bulo Bulo
|4.15 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Coritiba vs Vitória
|2.00 pm.
|Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por Campeonato Chileno
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|O'Higgins vs Ñublense
|6.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Llaneros vs Junior
|6.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Liga Pro Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Delfín vs Deportivo Cuenca
|11.30 am.
|Zapping Sports
|Emelec vs Leones del Norte
|2.00 pm.
|Zapping Sports
|Macará vs Barcelona SC
|4.30 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Recoleta vs Sportivo Ameliano
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo Luqueño vs Nacional
|5.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo San Lorenzo vs Libertad
|5.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Racing vs Cerro Largo
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Cerro vs Central Español
|11.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Peñarol vs Wanderers
|2.30 pm.
|Disney Plus, DSports
Horarios corresponden a Perú.