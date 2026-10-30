0

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: quiénes juegan por Liga 1, LaLiga, Bundesliga y más

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, sábado 31 de octubre, en los que destacan choques de Liga 1, LaLiga, Bundesliga, Premier League y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, sábado 31 de octubre, con cotejos de Liga 1, LaLiga, Bundesliga y más.
Partidos de hoy, sábado 31 de octubre, con cotejos de Liga 1, LaLiga, Bundesliga y más. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Momento de cerrar el mes con estos partidos de hoy, sábado 31 de octubre, en los que destacan choques de Liga 1, LaLiga, Premier League, Serie A, entre otros certámenes. Revisa la agenda completa para que conozcas los horarios y canales de transmisión de cada uno de los encuentros.

Barcelona se enfrenta a Alavés por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés y dónde ver partido por LaLiga?

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Alianza Atlético vs Juan Pablo II3.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Chelsea vs Manchester United7.30 am.ESPN, Disney Plus
Manchester City vs Brighton10.00 am.ESPN, Disney Plus
Hull City vs Ipswich Town10.00 am.Disney Plus
Coventry City vs Sunderland10.00 am.Disney Plus
Brentford vs Nottingham Forest10.00 am.Disney Plus
Bournemouth vs Leeds United10.00 am.Disney Plus
Tottenham vs Crystal Palace12.30 pm.ESPN 2, Disney Plus
Aston Villa vs Fulham3.00 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Levante vs Atlético de Madrid8.00 am.DSports, DGO
Rayo Vallecano vs Celta10.15 am.Disney Plus
Real Betis vs Málaga12.30 pm.DSports, DGO
Barcelona vs Alavés3.00 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bologna vs Monza9.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Udinese vs Roma12.00 m.ESPN 5, Disney Plus
Milan vs Inter2.45 pm.ESPN 3, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Werder Bremen vs Hoffenheim9.30 am.Disney Plus
Schalke 04 vs Leipzig9.30 am.Disney Plus
Borussia M'gladbach vs Paderborn9.30 am.Disney Plus
Bayer Leverkusen vs Stuttgart9.30 am.ESPN 5, Disney Plus
Augsburgo vs Friburgo9.30 am.Disney Plus
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund12.30 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Troyes vs Le Mans2.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Primeira Liga de Portugal

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Moreirense vs Estrela10.30 am.V+ TVI, ZAP
Porto vs Estoril3.30 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Riestra vs Talleres Córdoba3.00 pm.ESPN Premium
Vélez vs San Lorenzo5.15 pm.TNT Sports
Estudiantes vs Instituto7.30 pm.ESPN Premium

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Real Oruro vs Nacional Potosí2.00 pm.Entel Gol
ABB vs San Antonio Bulo Bulo4.15 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Coritiba vs Vitória2.00 pm.Premiere, Globoplay

Partidos de hoy por Campeonato Chileno

PARTIDOSHORARIOSCANALES
O'Higgins vs Ñublense6.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Llaneros vs Junior6.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Liga Pro Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Delfín vs Deportivo Cuenca11.30 am.Zapping Sports
Emelec vs Leones del Norte2.00 pm.Zapping Sports
Macará vs Barcelona SC4.30 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Recoleta vs Sportivo Ameliano3.00 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo Luqueño vs Nacional5.30 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo San Lorenzo vs Libertad5.30 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Racing vs Cerro Largo8.00 am.Disney Plus, DSports
Cerro vs Central Español11.00 am.Disney Plus, DSports
Peñarol vs Wanderers2.30 pm.Disney Plus, DSports

Horarios corresponden a Perú.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Salomón Rondón tuvo fuerte cruce con hincha de River Plate

  2. Fin de semana de clásicos: los partidazos que se jugarán por las ligas europeas y sudamericanas

  3. Canal confirmado para ver el superclásico de Boca Juniors vs River Plate por Liga Profesional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano