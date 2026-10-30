Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO por clásico de Bundesliga: hora, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por el clásico de Alemania, correspondiente a la fecha 8 de la Bundesliga. Ambas escuadras se verán cara a cara este sábado 31 de octubre a partir de las 12.30 pm. hora peruana (5.30 pm. horas GMT) con la transmisión en exclusiva de ESPN y Disney Plus.

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Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund protagonizarán uno de los encuentros más esperados de la Bundesliga 2026-27. El Allianz Arena será el escenario de este nuevo capítulo del clásico alemán. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro promete intensidad, emociones y un ambiente especial, pues ambos buscarán imponerse ante uno de sus principales adversarios.

El Bayern llega como líder del campeonato, con 17 puntos en siete jornadas, producto de cinco victorias y dos empates. Además, atraviesa un gran momento ofensivo: registra 25 goles en la Bundesliga y viene de golear 6-1 al Magdeburgo por la Copa de Alemania, resultado que fortaleció su confianza antes de recibir a su eterno rival. Sin embargo, tendrá algunas ausencias importantes, entre ellas Manuel Neuer, Luis Díaz y Jamal Musiala. La expectativa estará puesta en Harry Kane y Michael Olise, dos de sus principales figuras en ataque.

Por su parte, Borussia Dortmund también suma 17 unidades y llega invicto, aunque se ubica segundo por diferencia de goles. El equipo dirigido por Niko Kovač destaca especialmente por su solidez defensiva, pues apenas recibió cuatro tantos en sus primeras siete presentaciones y consiguió mantener su arco en cero en cinco oportunidades. Su principal desafío será contener el poderío ofensivo de los bávaros y aprovechar los espacios para hacer daño mediante sus transiciones rápidas.

En ese contexto, el clásico alemán adquiere una importancia especial porque ambos equipos se juegan mucho más que el orgullo de imponerse ante su máximo rival. Una victoria permitiría al ganador quedarse en solitario con el liderato y dar un golpe de autoridad en la lucha por el título de la Bundesliga 2026-27. Por ello, se espera un enfrentamiento de alto nivel táctico, con un Bayern que buscará imponer su capacidad goleadora y un Dortmund que intentará demostrar que su fortaleza defensiva también puede marcar diferencias en el Allianz Arena.

Bayern Múnich y Borussia Dortmund afrontan un partidazo por la Bundesliga.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

El partido entre Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la fecha 8 de la Bundesliga se disputará el sábado 31 de octubre en el Allianz Arena. Ambas escuadras saldrán al campo en busca de una victoria que podría definir al líder absoluto del certamen alemán.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

Este choque de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund inicia a partir de las 12.30 pm. hora peruana (5.30 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 11.30 am.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.30 pm.

Venezuela, Bolivia: 1.30 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 2.30 pm.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

La transmisión del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguir la transmisión vía streaming mediante el aplicativo de Disney Plus.

Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Davies, Pavlovic, Kimmich, Olise, Karl, Gnary y Harry Kane.

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Gadou, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Sabitzer, Beier y Guirassy.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Bayern Múnich se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Borussia Dortmund por la fecha 8 de la Bundesliga. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: