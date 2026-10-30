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Fin de semana de clásicos: los partidazos que se jugarán por las ligas europeas y sudamericanas
¡Desde el Boca vs River hasta el Liverpool vs Arsenal! Acá podrás revisar los clásicos más importantes que se jugarán este fin de semana.
¡Se paraliza el mundo del fútbol! Este fin de semana se realizarán tremendos clásicos de las importantes ligas europeas y sudamericanas que no podrás perderte.
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Por ejemplo, este sábado, Chelsea recibirá al Manchester United en Stamford Bridge, luego el Bayern Múnich se medirá contra el Borussia Dortmund en el Allianz Arena y también tendremos una edición más del derby della madonnina entre AC Milan e Inter de Milán.
Luego, el domingo también habrá partidos imperdibles. Temprano, se jugará el Liverpool vs Arsenal en Anfield, Juventus enfrentará a Nápoli y por la tarde se jugará el Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.
Premier League
- Chelsea vs Manchester United | Sábado 31 de octubre | 7.30 a. m. (ESPN y Disney+)
- Liverpool vs Arsenal | Domingo 1 de noviembre | 11.30 a. m. (ESPN y Disney+)
Bundesliga
- Bayern Múnich vs Borussia Dortmund | Sábado 31 de octubre | 12.30 p. m. (ESPN y Disney+)
Serie A
- AC Milan vs Inter | Sábado 31 de octubre | 2.45 p. m. (ESPN 3 y Disney+)
- Juventus vs Napoli | Domingo 1 de noviembre | 2.45 p. m. (ESPN 3 y Disney+)
Superliga de Argentina
- Boca Juniors vs River Plate | Domingo 1 de noviembre | 1.00 p. m. (ESPN y Disney+)
Torneo Clausura de Paraguay
- Cerro Porteño vs Olimpia | Domingo 1 de noviembre | 3.00 p. m. (DSports y Tigo Sports)
Estos son los partidazos que se jugarán en el mundo.
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