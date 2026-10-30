Fin de semana de clásicos: los partidazos que se jugarán por las ligas europeas y sudamericanas

¡Se paraliza el mundo del fútbol! Este fin de semana se realizarán tremendos clásicos de las importantes ligas europeas y sudamericanas que no podrás perderte.

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Por ejemplo, este sábado, Chelsea recibirá al Manchester United en Stamford Bridge, luego el Bayern Múnich se medirá contra el Borussia Dortmund en el Allianz Arena y también tendremos una edición más del derby della madonnina entre AC Milan e Inter de Milán.

Luego, el domingo también habrá partidos imperdibles. Temprano, se jugará el Liverpool vs Arsenal en Anfield, Juventus enfrentará a Nápoli y por la tarde se jugará el Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

Premier League

Chelsea vs Manchester United | Sábado 31 de octubre | 7.30 a. m. (ESPN y Disney+)

Liverpool vs Arsenal | Domingo 1 de noviembre | 11.30 a. m. (ESPN y Disney+)

Bundesliga

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund | Sábado 31 de octubre | 12.30 p. m. (ESPN y Disney+)

Serie A

AC Milan vs Inter | Sábado 31 de octubre | 2.45 p. m. (ESPN 3 y Disney+)

Juventus vs Napoli | Domingo 1 de noviembre | 2.45 p. m. (ESPN 3 y Disney+)

Superliga de Argentina

Boca Juniors vs River Plate | Domingo 1 de noviembre | 1.00 p. m. (ESPN y Disney+)

Torneo Clausura de Paraguay

Cerro Porteño vs Olimpia | Domingo 1 de noviembre | 3.00 p. m. (DSports y Tigo Sports)