Boca Juniors vs River Plate: ¿cuándo juegan y dónde ver el Superclásico de Argentina?

Este domingo 1 de noviembre, La Bombonera será el escenario de una nueva edición del Superclásico argentino entre Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La expectativa es máxima no solo por el honor en juego, sino por la relevancia en la tabla de posiciones: a solo dos jornadas de culminar la fase regular, ambos equipos se encuentran en la lucha directa por asegurar su pasaje a la fase final del torneo y sumar puntos clave en la tabla anual para la clasificación a las copas internacionales de 2027.

Boca Juniors llega a este compromiso atravesando un momento de estabilidad y haciéndose fuerte ante su gente, con el objetivo de sellar su clasificación matemática. Por su parte, River Plate afronta el choque en Núñez con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en condición de visitante para afianzarse en el lote de arriba. El recuerdo más reciente favorece al conjunto 'Xeneize', que el pasado 19 de abril se quedó con la victoria por 1-0 en el propio Estadio Monumental gracias a un gol de penalti convertido por Leandro Paredes.

Boca Juniors y River Plate se enfretan en La Bombonera.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs River Plate?

El esperado Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se disputará el domingo 1 de noviembre en la Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

¿A qué hora jugarán Boca Juniors vs River Plate?

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate comenzará a la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora argentina). A continuación, te detallaremos los horarios correspondientes a diferentes países del mundo:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate?

La transmisión del duelo entre Boca Juniors y River Plate estará a cargo de ESPN en varios países de Sudamérica, aunque Argentina no está incluida en esta cobertura. En el territorio argentino, los aficionados podrán seguir el partido a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la alternativa de verlo por streaming mediante la plataforma Disney+.

Banner oficial del Superclásico.

Boca Juniors vs River Plate: últimos partidos del Superclásico