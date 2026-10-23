Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico: fecha, día, hora y dónde ver partido

Se viene uno de los partidazos que paralizará el planeta entre Boca Juniors vs River Plate correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Esta nueva edición del Superclásico se llevará a cabo en La Bombonera, por lo que te damos a conocer la fecha, horarios y canales de transmisión de este cotejo.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico?

El partido entre Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Ambos elencos llegan en presentes distintos, pero en esta clase de encuentros no importa mucho el momento actual.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate?

Este Superclásico entre las escuadras de Boca Juniors y River Plate inician a partir de la 1.00 pm. hora peruana (3.00 pm. horas de Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 2.00 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3.00 pm.

España: 8.00 pm.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs River Plate se verá por la señal en vivo de ESPN para ciertos países de Sudamérica, con excepción de Argentina. En suelo albiceleste, los canales de transmisión serán ESPN Premium y TNT Sports. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan por el Clausura Argentino

Boca Juniors afrontará el Superclásico con la motivación de hacerse fuerte en La Bombonera y dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura 2026. El equipo xeneize buscará imponer su intensidad, aprovechar el respaldo de su hinchada y hacer valer el buen momento que atraviesa en una etapa decisiva del campeonato. Además del orgullo que representa vencer a su eterno rival, sumar tres puntos puede resultar clave para consolidarse en la parte alta de la tabla y llegar con mayores posibilidades a los playoffs.

Por su parte, River Plate llegará con la misión de arruinarle la fiesta a Boca y demostrar que está preparado para competir en uno de los partidos más exigentes del fútbol argentino. El millonario necesitará mostrar solidez defensiva, personalidad en el mediocampo y contundencia frente al arco para llevarse un resultado clave en el Clausura. Con la rivalidad histórica como ingrediente principal y mucho en juego en la recta final de la fase regular, se espera un duelo intenso, en el que cada detalle es fundamental para el resultado final.