Boca Juniors vs River Plate: fecha y horarios confirmados del próximo superclásico argentino

El fútbol sudamericano se alista para paralizarse una vez más con la confirmación oficial del esperado choque entre Boca Juniors y River Plate. La organización del certamen ratificó la programación para el último superclásico del año, un compromiso de alta tensión que corresponderá a la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, instancia que representa la penúltima fecha de la fase de zonas del campeonato argentino.

Ambas instituciones llegarán a esta cita en momentos futbolísticos considerablemente distantes. Por un lado, el conjunto Xeneize atraviesa una racha positiva que lo encamina a asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo local y, de manera paralela, marcha a paso firme para lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores a través de la tabla acumulada anual.

En la vereda opuesta, el panorama para el cuadro 'Millonario' se presenta con mayores urgencias deportivas. La escuadra de Núñez se encuentra actualmente fuera de las colocaciones que otorgan el acceso a la fase final del certamen y apenas le está alcanzando para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2027 en la clasificación acumulada, por lo que el duelo clásico resulta determinante para sus aspiraciones.

Boca Juniors venció a River Plate en el último clásico en el Monumental.

El antecedente más reciente entre ambos gigantes del balompié trasandino se remonta al pasado 19 de abril de este año. En aquella ocasión, el cruce disputado en el Estadio Monumental de Núñez terminó con un festejo para Boca Juniors gracias a una ajustada victoria por 1-0, sellada con una anotación de penal convertida por Leandro Paredes.

Boca Juniors vs River Plate: fecha y horas confirmadas del superclásico argentino

El imperdible choque entre Boca Juniors y River Plate se disputará el próximo domingo 1 de noviembre a las 15.00 horas de Argentina y (13.00 en Perú). El emblemático Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, en la ciudad de Buenos Aires, será el escenario donde se desarrolle esta nueva jornada del fútbol argentino.