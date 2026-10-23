Canal confirmado para ver la entrega del Balón de Oro 2026

Solo es cuestión de días para vivir la ceremonia de gala del Balón de Oro 2026 que se desarrollará en Londres. Evidentemente, el trofeo más esperado es el que concierne al mejor futbolista masculino y se lo disputan Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. Dada la coyuntura de este evento, se confirmó el canal que transmitirá la antesala y todas las incidencias de este magno momento.

¿Dónde ver la ceremonia de gala del Balón de Oro 2026?

La transmisión de la ceremonia de gala del Balón de Oro 2026 se verá por la señal internacional de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Disney Plus y DGO.

Por si fuera poco, la ceremonia podrá verse en vivo y de forma gratuita a través de DAZN, plataforma que ofrecerá la transmisión a nivel mundial. Los interesados solo deberán registrarse sin costo en su página web o aplicación móvil.

El Balón de Oro 2026 se entregará en Londres.

La expectativa crece a pocos días de conocer a los ganadores del Balón de Oro 2026, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol mundial. La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, y tendrá un significado especial al celebrarse la edición número 70 del galardón creado por la revista France Football. La gala reunirá a figuras del fútbol masculino y femenino, entrenadores y representantes de los principales clubes, en una noche que promete emociones y varias sorpresas.

Uno de los principales focos estará puesto en la categoría masculina, que cuenta con 30 nominados y una competencia que genera expectativa por la presencia de figuras como Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. También aparecen nombres de peso como Lionel Messi, Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Vitinha. El resultado es una de las grandes incógnitas de la ceremonia, pues los candidatos llegan respaldados por sus actuaciones individuales y los logros conseguidos durante la temporada.

La gala no se limitará a ello, pues también se entregarán los trofeos Kopa, destinados a los mejores jóvenes; Yashin, para los mejores arqueros; Johan Cruyff, para entrenadores; y Gerd Müller, relacionado con la producción goleadora. Asimismo, se reconocerá a los mejores equipos y se entregará el Premio Sócrates por iniciativas sociales. La elección de Londres como sede rinde homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del Balón de Oro en 1956. Con Thierry Henry y Kate Scott como presentadores, la ceremonia concentrará la atención de los aficionados que esperan descubrir quiénes serán los protagonistas de esta histórica edición.