Balón de Oro 2026: ¿Qué jugador es el favorito para llevarse el galardón?

La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 entra en su recta final. Este lunes 26 de octubre, a las 3.00 p. m. (hora peruana), Londres será escenario de la edición número 70 del prestigioso galardón, creado en 1956 por la revista francesa France Football. Mientras un jurado internacional de periodistas especializados tendrá la responsabilidad de elegir al ganador, los datos de preferencias de los aficionados reflejan una disputa entre algunas de las principales figuras del fútbol mundial.

Harry Kane encabeza las preferencias a nivel mundial para quedarse con el premio. El delantero inglés del Bayern de Múnich llega a la recta final tras una destacada temporada, en la que marcó 73 goles en 65 partidos entre su club y la selección inglesa, además de conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, registros que lo colocan en la cima del mercado según datos entregados por Betsson Group.

En el segundo lugar aparece Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, quien vuelve a figurar entre los nombres que concentran mayor interés. Su capacidad para organizar el juego y su influencia en el mediocampo lo mantienen entre los futbolistas destacados de la temporada. La tercera posición corresponde a Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la nueva generación. El atacante del Barcelona vuelve a situarse entre los protagonistas de la disputa y busca seguir consolidando su lugar entre la élite del fútbol internacional.

Harry Kane es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro

Asimismo, Lionel Messi ocupa el cuarto lugar en las preferencias globales. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro y campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, continúa despertando el interés de los aficionados, pese a que su posición en las preferencias mundiales es inferior a la de otros candidatos.

Cierra la lista de los cinco nombres más elegidos Kylian Mbappé. El delantero francés, una de las principales estrellas del fútbol internacional, busca sumar el Balón de Oro a su palmarés individual. Su capacidad goleadora y su protagonismo con Francia y el Real Madrid lo mantienen entre los nombres que concentran la atención de los aficionados.

Lionel Messi, el favorito en Latinoamérica

Las preferencias cambian al observar el panorama latinoamericano. Si Harry Kane concentra el mayor número de apuestas a nivel mundial, en la región el futbolista más elegido es Lionel Messi, seguido por Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz.

El liderazgo del argentino resulta especialmente llamativo si se considera que ocupa el cuarto lugar en las preferencias globales. A sus 39 años, Messi continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial. Sus ocho Balones de Oro y la conquista del Mundial de Qatar 2022 con Argentina consolidan una trayectoria que lo mantiene como referente para los aficionados latinoamericanos.

En Perú, la comparación entre Messi y Yamal revela un dato particular. Aunque el argentino reúne más apostadores, en una proporción de 13 a 8 frente al español, el monto total apostado a favor del joven delantero del Barcelona es casi un 220% superior al acumulado por el astro argentino. La diferencia muestra que el número de personas que elige a un futbolista no necesariamente coincide con el monto total que concentra.

Con Kane al frente de las preferencias mundiales y Messi como el jugador más elegido en Latinoamérica, crece la expectativa por conocer al próximo ganador de uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol. Este lunes, Londres será el escenario de una gala que definirá quién sucederá a Ousmane Dembélé y sumará su nombre a la historia del Balón de Oro.