Futbolista peruano juega en Boca Juniors y será el sucesor de Luis Advíncula: ¿Quién es?

La FPF se encuentra constantemente buscando nuevos valores para incorporar a la selección peruana, y entre ellos están los jóvenes que tienen ascendencia nacional o que militan en el extranjero. Tal es el caso de Taylor Peña, nacido en Lima, pero con formación en Boca Juniors de Argentina y que está llamado a ser el sucesor de Luis Advíncula por la banda derecha de la Bicolor. Te contamos quién es.

En estos momentos se juega la Messi Cup, y por la categoría Sub-16 el lateral incaico ingresó al campo durante el empate entre el 'Xeneize' y Flamengo por 1-1. Su rendimiento destacó, por lo que en redes sociales hay hinchas que le exigen a Jean Ferrari que tome cartas en el asunto, para que lo incorpore a las divisiones menores del combinado patrio y, en un futuro, sea convocado al cuadro hoy comandado por Mano Menezes.

Taylor Peña brilla en Boca Juniors

Taylor Joao Peña Quispirima llegó a Boca Juniors en enero de 2022 y desde ahí se ha ido afianzando en las divisiones menores del gigante sudamericano. Con 15 años, el defensor es de lo más destacado que tiene el equipo argentino y pronto puede recibir su primer llamado a las inferiores de la selección peruana. Precisamente en estos momentos la Bicolor disputa el Mundial Sub-15, donde está entre los 18 mejores de 189 países.

Taylor Joao Peña en Boca Juniors.

Vale precisar que, al ser peruano, el lateral derecho no necesita realizar ninguna documentación de nacionalidad como lo hicieron Oliver Sonne, Gianluca Lapadula o Felipe Chávez en su momento. Únicamente debe ser convocado y, seguramente, Manuel Barreto, jefe de la unidad técnica de menores de la FPF, esté analizándolo en estos momentos.

Finalmente, es importante resaltar que Taylor es hermano de Justin Peña, extremo que también se encuentra jugando en Argentina desde 2023. El delantero peruano tiene 15 años y pertenece al Deportivo Riestra, por lo que pronto pueden haber novedades sobre él.