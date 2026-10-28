¡Cabeza en alto! Perú perdió 4-3 en penales con Italia en dieciseisavos del Mundial Sub-15 2026

La selección peruana despertó gran ilusión en su hinchada después de muchos años, aunque no fue su versión absoluta sino la Sub-15 que se encuentra disputando el Mundial 2026 de la categoría en Azerbaiyán. La Bicolor llegó hasta los dieciseisavos de final de la Categoría A, donde únicamente juegan los líderes de cada grupo. Lamentablemente, en esta instancia empató 1-1 con Italia y después sucumbió 4-3 en la tanda de penales.

Luego de haber culminado en la cima del Grupo O con 13 unidades, el combinado nacional clasificó al torneo principal de la Copa del Mundo. Recordemos que ningún país quedó eliminado en Fase de Grupos, ya que entre los segundos puestos de cada zona formaron su propio certamen, y así hasta llegar a los últimos lugares. Perú quedó emparejado con las mejores selecciones, pero no pudo vencer a la escuadra europea y culminó su sueño de ser campeón de la competición más importante de la FIFA.

Pese a la derrota ante Italia, la selección peruana seguirá compitiendo en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán debido a que irá directamente al cuadro de perdedores de la Categoría A, la principal, donde luchará por avanzar hasta conseguir el décimo puesto. Es decir, la Bicolor aún puede estar entre los 10 mejores de todo el globo terráqueo.

Selección peruana Sub-15.

Vale precisar que en esta Copa del Mundo participan un total de 189 naciones y es el certamen más grande de toda la historia, que ha organizado la FIFA. Además, es su primera edición y tiene como objetivo fomentar el deporte en los más jóvenes y conseguir a las futuras promesas del fútbol internacional.

Camino de Perú en el Mundial Sub-15

En la Fase de Grupos, el combinado nacional debutó con empate 2-2 contra Bielorrusia y luego obtuvo cuatro victorias consecutivas: 12-0 a Papúa Nueva Guinea, 2-0 a Botsuana, 2-1 a Malí y 1-0 a Mongolia. Con ello, consiguió trece unidades y la clasificación a la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo, donde igualó 1-1 con Italia y luego perdió 4-3 en la tanda de penales.